Le plus grand salon d'instruments de musique d'Asie se tiendra en octobre

SHANGHAI, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- Music China, l'un des salons d'instruments de musique les plus réputés au monde, se tiendra du 10 au 13 octobre 2019 au Shanghai New International Expo Centre. L'événement est organisé par Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.

Reconnu comme le plus grand salon professionnel de l'industrie de la musique en Asie, Music China 2019 rassemble plus de 2200 exposants internationaux provenant de plus de 30 pays et régions. Ils y présenteront une variété d'instruments de musique et de produits liés à la musique dans le grand espace d'exposition de 145 000 m2.

L'industrie de la musique en Chine s'est considérablement développée ces dernières années et de célèbres marques du monde entier cherchent désormais des moyens de pénétrer ce marché et séduire des partenaires chinois. Le salon Music China, qui s'est imposé comme l'une des plateformes commerciales les plus influentes de l'industrie de la musique, est devenu leur premier choix pour développer leurs activités en Chine. Les marques qui ont confirmé leur présence à Music China 2019 comprennent Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Native Instrument, Pioneer, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling et Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory.

Outre l'exposition, Music China organise également divers séminaires et forums à l'intention des acheteurs professionnels et des spécialistes du secteur afin de les aider à suivre le rythme du développement du secteur. Le lancement mondial de nouveaux produits (New Product Global Launch), qui constitue l'un des temps forts de Music China, est en train de devenir la plateforme préférée des exposants pour lancer leurs derniers produits et présenter leurs technologies de pointe aux revendeurs et aux visiteurs. Le Forum sur l'industrie NAMM CMIA (NAMM CMIA Industry Forum) présentera les dernières tendances de l'industrie de la musique et analysera le marché mondial du point de vue des professionnels. Au cours des séances pratiques (How-To Sessions), un large éventail de sujets seront abordés, dont la vente au détail, la tarification, l'image de marque, la gestion et d'autres questions sensibles associées aux pratiques réelles.

Music China n'est pas seulement une plateforme commerciale destinée aux professionnels, c'est également un festival musical pour les fans de musique en général. Le laboratoire musical (Music Lab) propose un espace innovant et interactif dédié aux produits et technologies permettant de créer de la musique. Le salon artistique (Art Salon) invite des artistes et musiciens de renom à partager leurs expériences artistiques. Des concours musicaux, dont le concours des maîtres du jazz (Jazz Master Competition) et le concours d'EDM originale (Original EDM Competition), ainsi que plus de 600 représentations en direct, entraîneront les visiteurs dans un voyage musical extraordinaire.

Pour plus de détails sur Music China 2019, rendez-vous sur notre site officiel : www.musicchina-expo.com. La préinscription est maintenant ouverte et se fait en ligne gratuitement. Rendez-vous à Shanghai où nous attendons avec impatience votre visite.

