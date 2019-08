PTC reconnu comme un leader mondial dans le domaine des plateformes pour l'IoT industriel selon IDC MarketScape





PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé avoir été désigné comme un leader sur le marché des plateformes pour l'IoT industriel (IIoT) dans la nouvelle étude « IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT Platforms in Manufacturing 2019 Vendor Assessment » (document n° US45116819e juin 2019). La plateforme d'innovation industrielle ThingWorx® est au coeur du portefeuille technologique de PTC, conçue pour fournir aux entreprises industrielles les fonctionnalités et la flexibilité dont elles ont besoin pour transformer leur manière de concevoir, fabriquer et opérer dans un monde connecté intelligent.

Le rapport d'IDC MarketScape évalue les offres et la stratégie de PTC et de 11 autres fournisseurs de plateformes pour l'IIoT. Un large éventail de critères sont utilisés pour cette étude, dont la robustesse de l'offre, la stratégie commerciale, ainsi que la stabilité et la viabilité de l'entreprise.

Le rapport a mis en lumière les atouts de PTC, affirmant que « le portefeuille de solutions logicielles de PTC permet d'intégrer, d'unifier et de connecter les données, les processus, les ressources et les hommes et offre aussi des outils d'aide à la décision. » Le rapport souligne par ailleurs que le portefeuille de solutions de PTC incarne pleinement la vision du fournisseur dans le secteur industriel. »

La plateforme d'innovation industrielle ThingWorx de PTC est la pièce maîtresse de son portefeuille technologique IIoT. Cette plateforme de développement rapide d'applications propose des fonctionnalités puissantes d'analyse, de connectivité, d'apprentissage automatique, de réalité augmentée et d'intégration avec les principaux Cloud. Cette combinaison de fonctionnalités offre des outils et technologies IoT aux clients pour connecter en toute sécurité leurs équipements, développer et déployer rapidement de puissantes applications et de nouveaux services et explorer de nouvelles sources de revenu.

Des solutions spécialisées pour l'IIoT

PTC propose une large gamme de solutions qui complètent la plateforme ThingWorx avec des capacités intégrées basées sur les cas d'utilisation les plus courants observés dans le milieu industriel. Les fonctionnalités de cette plateforme contribuent à accroître la productivité, l'efficacité et la souplesse dans les opérations.

De puissantes alliances stratégiques

Au cours de l'année écoulée, en plus d'avoir enrichi sa plateforme avec de nouvelles capacités et déployé une gamme de solutions spécifiques à certains cas d'utilisation, PTC a renforcé ses alliances stratégiques avec Rockwell Automation, Microsoft et ANSYS pour faire progresser ses initiatives go-to-market.

« Nous considérons PTC comme un fournisseur leader de plateformes pour l'IoT industriel », a déclaré Stacy Crook, research director, IDC's Internet of Things Ecosystem and Trends. « La plateforme ThingWorx répond aux priorités des fabricants en matière de transformation numérique et, combinée aux alliances stratégiques de PTC, permet aux clients de réussir leur stratégie IoT. »

« Nous sommes ravis que le rapport d'IDC MarketScape ait reconnu la puissance de notre plateforme ainsi que l'étendue de notre présence sur le marché », a affirmé Jim Heppelmann, president and CEO, PTC. « Cette étude apporte une nouvelle reconnaissance pour notre plateforme ThingWorx pour l'IIoT, notre stratégie d'entreprise, notre feuille de route, nos alliances stratégiques clés, et pour notre engagement à aider nos clients industriels à réussir leurs initiatives de transformation numérique. »

