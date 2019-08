ERGO Allemagne met en oeuvre la solution FRISS pour apporter à son service client des améliorations alimentées par l'IA





FRISS, fournisseur mondial de solutions de lutte contre la fraude et d'évaluation du risque alimentées par l'IA pour le secteur de l'assurance IARD, a annoncé aujourd'hui qu'ERGO Allemagne avait achevé avec succès la mise en oeuvre de la solution FRISS destinée à accélérer son processus de gestion des sinistres. ERGO fait partie de Munich Re et est l'un des principaux groupes d'assurances en Allemagne et en Europe, avec plus de 40 000 personnes au service du groupe et un montant total de primes de 19 milliards d'euros. FRISS a accompagné ERGO Allemagne dans son processus de transformation digitale et lui a permis d'exploiter l'intelligence artificielle pour optimiser son portefeuille et accélérer le processus de gestion des sinistres afin de proposer un service client encore meilleur.

ERGO Allemagne a mis en oeuvre la solution dans les branches d'activité automobile particuliers personnelle, habitation et responsabilité. Cette mise en oeuvre a fait suite à la réalisation couronnée de succès de divers projets FRISS chez ERGO en Autriche, en Grèce et en Lituanie. Alors qu'ERGO Allemagne réalise près de 90 000 contrôles chaque mois, l'utilisation de l'évaluation du risque en temps réel en vue d'offrir une expérience client agréable a joué un rôle essentiel dans le projet.

Nicola Virzi, directeur FRISS pour la région Allemagne, Autriche et Suisse, déclare : « C'est fantastique de constater que notre partenariat à long terme avec ERGO a ouvert un nouveau chapitre dans notre coopération. Leur vision d'accompagner le client honnête de la meilleure façon possible avec des initiatives digitales de pointe concorde parfaitement avec FRISS. Nous sommes ravis de contribuer à leur programme de transformation digitale et d'accélérer le processus de gestion des sinistres grâce à notre solution d'évaluation du risque alimentée par l'IA destinée à leurs services sinistres. »

À propos d'ERGO Germany

ERGO est une compagnie d'assurance internationale dont le siège social se trouve à Düsseldorf, en Allemagne. L'entreprise emploie 28 500 employés et plus de 12 000 courtiers partout dans le monde. En 2017, son chiffre d'affaires a atteint 18,55 milliards et ERGO compte parmi les 5 plus grandes compagnies d'assurance en Allemagne. www.ergo.com

À propos de FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection équipées d'une intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les entités fraudes ont aidé plus de 150 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les solutions sont implémentées en 4 mois (via des projets au forfait) et garantissent un retour sur investissement sur 12 mois. Elles permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une bonne croissance du portefeuille et optimisent l'expérience client. www.friss.com.

