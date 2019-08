L'australienne Macinley Butson remporte le Stockholm Junior Water Prize 2019





STOCKHOLM, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- L'australienne Macinley Butson a été déclarée lauréate du prestigieux Stockholm Junior Water Prize 2019. Son Altesse royale, la princesse héritière Victoria de Suède, a présenté le prix à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix durant la Semaine Mondiale de l'Eau à Stockholm.

Le projet de Macinley Butson a développé un nouvel autocollant ultraviolet innovant conçu pour mesurer de fortes expositions aux UV pour la désinfection solaire de l'eau. L'autocollant SODIS mesure l'exposition aux UV solaires requise pour assainir l'eau potable grâce à deux produits innovants construits ensemble.

Macinley, ravie, a reçu le prix mardi soir et commenté : « Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens car j'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Des personnes étonnantes m'ont beaucoup inspirée cette année et je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Tout le monde ici fait tellement de choses étonnantes, je suis certaine que le futur est entre de bonnes mains et je n'oublierai jamais les liens que j'ai forgés ici à Stockholm. »

Dans sa citation, le jury a noté : « Le projet gagnant de cette année aborde la santé publique dans l'optique de l'énergie renouvelable et de l'eau. Ce projet incarne la simplicité et l'accessibilité sans oublier personne. L'eau pour la société : inclure tout le monde ! Cette invention est pratique, prête et déployable partout dans le monde. Le projet démontre l'expérience et l'expertise d'une jeune scientifique engagée et créative. »

Torgny Holmgren, directeur exécutif de SIWI, était très impressionné : « Ce projet édifiant présente un immense potentiel pour les communautés locales et mondiales. J'espère qu'il servira de catalyseur pour inspirer d'autres personnes, jeunes et moins jeunes, à innover pour découvrir des façons nouvelles et durables d'accéder à une eau potable propre. »

Un Diplôme d'excellence a été remis à Diana Virgovicova, du Royaume-Uni, pour sa découverte d'un nouveau photocatalyseur pour résoudre la pollution de l'eau. Dans leur citation, les membres du jury ont indiqué que Diana Virgovicova « a résolu un défi de longue date en ouvrant de nouvelles fenêtres dans l'utilisation de la science fondamentale combinée aux techniques chimiques les plus récentes pour formuler une nouvelle molécule présentant un fort potentiel dans le traitement futur de l'eau. »

Le Stockholm Junior Water Prize réunit des étudiants de 35 pays. Durant la Semaine Mondiale de l'Eau, le plus important évènement mondial annuel sur l'eau, des lauréats nationaux se réunissent à Stockholm afin de rivaliser pour le titre international. Le prix est commandité par Xylem, la Raincoat Foundation et Stockholm Vatten & Avfall.

