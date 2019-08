BANDAI NAMCO Entertainment et Crunchyroll Games annoncent un nouveau partenariat stratégique





L'éditeur et le développeur de loisirs interactifs, de premier plan, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (ci-après dénommé BNE) et Crunchyroll Games, LLC (ci-après dénommé Crunchyroll), ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique dont l'objectif est de fournir aux fans une expérience gratifiante et intégrale avec les propriétés intellectuelles (PI) de leurs personnages préférés, à travers divers points de contact parmi lesquels des dessins animés, des jeux et des bandes dessinées. Crunchyroll est la plus large destination au monde pour les animes et les mangas, se targuant d'une communauté mondiale de plus de 50 millions d'utilisateurs inscrits et plus de 2 millions d'abonnés. Cette alliance combine l'expertise de BNE en matière de développement de contenu de réseau, et la connexion directe de Crunchyroll avec la communauté de l'anime, ainsi que sa connaissance approfondie des services de plateforme, offrant ainsi à tous une expérience de divertissements homogène sous la forme d'animes et de jeux.

Pour marquer la première étape de ce partenariat, le jeu sur navigateur Web et mobile de BNE, NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES sera rendu disponible auprès des utilisateurs de Crunchyroll aux États-Unis dès cet hiver. Basé sur les séries d'animation populaires NARUTO et BORUTO, NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES réunit tous les personnages préférés des fans sur plusieurs générations des deux franchises, pour des batailles en équipe, à une touche. Les fans de Crunchyroll qui apprécient les séries d'animes de la même PI sur sa plateforme peuvent trouver et jouer instantanément à NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES directement sur Crunchyroll.com. BNE a des projets de lancement du jeu dans d'autres régions à l'avenir.

« Avec la très large communauté mondiale et des abonnés de Crunchyroll, ce partenariat illustre une complémentarité stratégique et marque une étape fondamentale dans l'expansion de nos activités de divertissement », a déclaré Toru Konno, directeur de BNE. « Notre philosophie d'entreprise consiste à générer ?plus de plaisir pour tous', et c'est ce à quoi nous consacrons nos efforts sans relâche. Nous sommes donc impatients de voir ce que nous pouvons bâtir ensemble avec Crunchyroll dans les années à venir. »

« BANDAI NAMCO Entertainment est une force mondiale qui partage notre objectif de connecter entre eux les membres de la communauté de l'anime à travers un contenu qu'ils aiment », a déclaré Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll. « Nous sommes impatients de développer notre partenariat pour offrir encore plus d'expériences interactives qui rassembleront nos fans. »

Pour en savoir plus sur NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES, veuillez visiter le site Internet du jeu lancé récemment à l'adresse https://en-narutoxboruto-tri.bn-ent.net/, ou suivez la page Facebook officielle sur https://www.facebook.com/ninjatribes/.

À propos de BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. fournit divers produits et services à un public mondial, dans divers domaines, parmi lesquels le contenu de réseau, des logiciels de jeux vidéos pour console et des divertissements quotidiens basés sur l'axe de ses propriétés intellectuelles (PI). BNE façonne un « nouveau type de divertissement » avec des idées fantastiques et de nouvelles technologies disponibles nulle part ailleurs. En outre, BNE rend la vie quotidienne ordinaire plus agréable, et vise à offrir « plus de plaisir pour tous » afin de permettre à ses clients du monde entier de continuer à sourire. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.bandainamcoent.co.jp/english/.

À propos de Crunchyroll Games

Crunchyroll Games est une division de Crunchyroll, axée sur la publication et la distribution de contenu interactif inspiré des animes, créée pour se rapprocher des amateurs passionnés de jeux, de la communauté Crunchyroll. Crunchyroll est la marque d'animes la plus populaire au monde, réunissant une communauté de plus de 50 millions d'utilisateurs inscrits et 2 millions d'abonnés avec des expériences de contenu à 360° et la plus large collection d'animes au monde. Le portefeuille des titres de Crunchyroll Games inclut « Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost », « Grand Summoners », « RWBY: Crystal Match », et le titre à venir, « Mob Psycho 100: Psychic Battle ». Les jeux Crunchyroll Games sont disponibles sur iOS et Android. Pour en savoir plus sur Crunchyroll Games, veuillez visiter crunchyrollgames.com.

