La ministre Ng a annoncé des investissements à l'appui de femmes entrepreneures de la Colombie-Britannique

La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a expliqué comment le gouvernement fédéral soutenait la croissance, l'innovation et la capacité d'exportation des petites et moyennes entreprises

SURREY, BC, le 27 août 2019 /CNW/ - Le 26 août, la ministre Ng s'est rendue au centre d'innovation HealthTech Innovation Hub à Surrey pour souligner la contribution des innovateurs et des entreprises en démarrage de la ville, et expliquer la façon dont le gouvernement du Canada aide les entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à exporter vers de nouveaux marchés. La ministre Ng a mis en lumière le récent investissement du gouvernement du Canada dans une proposition de projet de 20 millions de dollars visant à faire prendre de l'expansion aux entreprises du secteur de la santé et des sciences biologiques, par l'intermédiaire de l'établissement du Réseau de santé CAN.

Tandis qu'elle était à Surrey, la ministre Ng a annoncé l'octroi d'un financement du gouvernement du Canada pouvant atteindre 1 845 000 $ à des femmes entrepreneures de la Colombie-Britannique. Ce financement est administré par l'entremise de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Les entreprises suivantes, détenues ou dirigées par des femmes, recevront chacune jusqu'à 100 000 $ au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat pour les aider à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés.

Le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat s'inscrit dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), un investissement fédéral de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues par des femmes. C'est l'une des façons par lesquelles le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes.

De plus, la ministre Ng a annoncé que Community Futures Fraser Fort George (anglais) était au nombre des bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE (volet régional). L'organisme recevra 745 000 $ afin de mettre en place un centre de ressources pour les femmes entrepreneures du Nord de la Colombie-Britannique, ce qui lui permettra d'établir des liens avec 280 femmes, de faire croître 30 entreprises et de contribuer à la participation de 80 femmes au sein de secteurs où elles sont encore sous-représentées.

La ministre Ng a terminé la journée par une allocution au jardin chinois classique du Dr Sun Yat-Sen à Vancouver, où elle a annoncé, au nom du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez, l'octroi d'un financement fédéral de 500 000 $ à la fondation Vancouver Chinatown en vue de la mise sur pied d'un centre de narration dans le quartier chinois.

Le 27 août, la ministre Ng a annoncé un investissement de 38 millions de dollars du gouvernement du Canada dans Futurepreneur afin d'appuyer les jeunes entrepreneurs dont l'entreprise est en phase de démarrage, d'expansion ou d'accroissement de sa capacité d'exportation.

Au cours de sa visite, la ministre Ng a rencontré des membres de la Chambre de commerce de Burnaby et des propriétaires de petite entreprise à Surrey, à Vancouver et à Burnaby, et a expliqué ce que fait le gouvernement du Canada pour aider les petites et moyennes entreprises à prospérer.

Citations

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. C'est un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la participation pleine et équitable des femmes au sein de notre économie et de notre société. Les investissements annoncés par le gouvernement permettront de créer et de maintenir des emplois en Colombie-Britannique et d'aider davantage d'entreprises dirigées par des femmes dans toute la province à innover, à prendre de l'expansion et à exporter vers de nouveaux marchés. De tels investissements sont bons pour notre communauté, bons pour la Colombie-Britannique et bons pour le Canada. »

- Le député de Surrey-Sud?White Rock, Gordie Hogg

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, vise à aider les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux personnes de talent, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement qui visent à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, des congés parentaux plus souples et des services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

À peine 16 % des petites et moyennes entreprises (PME) au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

Liens connexes

