Cognite s'apprête à partager les avantages de la numérisation à l'occasion du plus grand événement européen consacré à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz





Cognite, l'un des principaux fournisseurs de données structurées et contextualisées pour applications industrielles, va partager son expertise à l'occasion de l'événement Offshore Europe qui se tiendra au cours de la première semaine de septembre. Cette contribution se traduira notamment par une présentation du cofondateur et PDG de Cognite, John Markus Lervik, qui interviendra lors du panel « Numérisation » du 4 septembre.

Offshore Europe est le plus grand événement européen consacré à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz, attirant plus de 36 000 participants et 900 exposants. Cette rencontre, organisée en association avec la Society of Petroleum Engineers, se déroulera du 3 au 6 septembre à Aberdeen, au Royaume-Uni.

Le panel auquel participera M. Lervik mettra en lumière les conclusions du rapport du Forum économique mondial qui fait valoir que plus de 1 billion USD sont en jeu pour la numérisation de l'industrie pétrolière et gazière, cette dernière ayant tardé à adopter la technologie numérique. Le panel expliquera les défis auxquels l'industrie pétrolière et gazière est confrontée en raison de l'évolution de la main-d'oeuvre, de l'approvisionnement et des perturbations. Il énumérera en outre les raisons pour lesquelles la technologie numérique est nécessaire pour permettre à cette industrie d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts de production, d'optimiser la récupération, de prévoir les opérations de maintenance et de réduire les périodes non productives.

M. Lervik parlera de la façon dont les données et les algorithmes peuvent aider le secteur de l'énergie, libérant ainsi la créativité humaine pour façonner l'avenir numérique. Et il expliquera pourquoi tout cela doit commencer avec des données contextualisées qui peuvent être enrichies grâce à une expertise de domaine et à l'intelligence artificielle. Parmi ses confrères au sein du panel, figureront Rami Alien, directeur général de la numérisation en amont, chez Shell ; Rob Kelly, responsable de la numérisation en amont, chez BP ; et Rohit Singh, responsable du programme numérique, chez Equinor.

« Avec la technologie et les processus appropriés en place, les entreprises sont en mesure d'accéder à toutes leurs données industrielles en temps réel », a déclaré M. Lervik. « Et ces données sont immédiatement disponibles pour les bonnes personnes sur n'importe quel appareil. Cela permet des opérations rationalisées, une innovation plus riche et un développement plus rapide. »

Toujours à SPE Offshore Europe, Cognite et Aksel Giset d'AkerBP ASA présenteront la publication « Digital Worker: Empowering Offshore Operators with Easily Accessible Data to Improve Efficiency and Safety » (Travailleur numérique : fournir aux opérateurs offshore des données facilement accessibles pour améliorer l'efficacité et la sécurité). M. Giset, ingénieur principal des processus et opérations-IVAR ASSEN, chez AkerBP ASA, sera rejoint par Mari Sofie Korslund. Mme Korslund est responsable du service Succès de la clientèle, chez Cognite.

À propos de Cognite

Cognite, dont le siège est à Oslo, est un éditeur mondial de logiciels permettant la numérisation d'industries à forte intensité d'actifs. La solution phare de la société, la Cognite Data Platform, libère les données industrielles de systèmes séparés et cloisonnés, et les révèle de manière structurée et contextualisée, en présentant une vision complète et virtuelle de la réalité industrielle (passée et présente), la rendant ainsi accessible et significative pour les humains comme pour les machines. Grâce à la fonctionnalité exclusive de Cognite, appelée « Contextualization », tout ce qui est lié dans le monde réel est également lié au sein de la plateforme. La plateforme révolutionnaire de données IdO industrielles, de la société permet aux entreprises d'extraire de la valeur des données existantes en les transformant en informations utiles. L'équipe interdisciplinaire de Cognite comprend des développeurs de logiciels, des scientifiques de données et des spécialistes de la 3D. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.cognite.com/, ou suivez @CogniteData sur Twitter ou LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 18:45 et diffusé par :