Le FVC lance les Prix des écochampions pour récompenser les efforts exemplaires engagés dans les pays en développement face au changement climatique

SONGDO, Corée du Sud, 27 août 2019 /CNW/ - Le Fonds vert pour le climat (FVC) a lancé aujourd'hui les Prix des ÉCOCHAMPIONS FVC (GREEN GCF CHAMPIONS Awards) dans le but de reconnaître et de promouvoir les efforts les plus marquants et les plus fructueux déployés dans les pays en développement pour lutter contre le changement climatique.

Concrètement, ces prix -- PRIX DES ÉCOCHAMPIONS -- seront décernés à des personnes physiques et morales, acteurs exceptionnels devant les aléas et enjeux posés par la transformation climatique, en mettant en exergue les initiatives exemplaires témoins d'engagements environnementaux, sociaux et commerciaux dans la lutte contre le changement climatique.

Annonçant les prix lors de la Conférence du programme mondial du FVC, Javier Manzanares, directeur exécutif adjoint du FVC, a déclaré : « Nous souhaitons saluer la contribution de ces champions de l'environnement et mettre en lumière leurs efforts. »

CATÉGORIES DES PRIX

Écochampion jeunesse

Cette catégorie s'adresse aux jeunes qui font la différence dans la réponse au défi climatique. Les candidats ne peuvent avoir plus de 25 ans.

Une personne dont le bilan d'antécédents met l'accent sur l'inclusion des femmes dans l'action en faveur du climat

Une personne ou une organisation au coeur de l'engagement d'une collectivité face à l'action en faveur du climat

Une personne ou une organisation dans un pays en développement qui a fait des progrès notables dans la mise en oeuvre d'un programme du FVC au niveau national, en faisant bon usage de l'état de préparation du FVC et preuve d'excellence dans la consultation des parties prenantes

Une personne ou une organisation qui fait des progrès en amenant le secteur privé à financer des actions contre le changement climatique

Une personne, pionnière reconnue dans la promotion des actions en faveur du climat

ADMISSIBILITÉ

Sont admissibles aux prix les organisations et les personnes engagées dans le soutien des projets et activités de préparation du FVC, sans toutefois s'y limiter, puisque toute personne ou organisation investie dans une éco-action notable peut être mise en candidature.

Les candidatures seront reçues sur le site https://www.greenclimate.fund, à compter du 2 septembre, et évaluées par le jury à la lumière des critères suivants : potentiel de changement de paradigme, potentiel d'impact ou de résultats sur le climat, innovation et partage des connaissances.

À PROPOS DU FVC

Le Fonds vert pour le climat (FVC), un nouveau fonds mondial, a été créé pour soutenir les efforts engagés par les pays en développement face au défi du changement climatique. Concrètement, le FVC les aide à limiter ou à réduire leurs émissions de GES et à s'adapter au bouleversement climatique. D'autre part, le FVC s'emploie à promouvoir un changement de paradigme en faveur d'un développement à faible taux d'émission et résilient au climat.

Pour tout savoir sur les Prix des écochampions du FVC ou le FVC, consultez le site, à l'adresse https://www.greenclimate.fund, et suivez notre actualité sur Twitter (@GCF_News) et Instagram (@greenclimatefund).

