Équipe Canada WorldSkills 2019 célèbre sa participation au 45e Mondial des métiers, à Kazan, en Russie

OTTAWA, 27 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada , organisme à but non lucratif qui met en relief les professions dans les métiers spécialisés et les technologies, a annoncé aujourd'hui qu'Équipe Canada WorldSkills 2019 a reçu 1 médaille ainsi que 14 médaillons d'excellence au Mondial des métiers 2019, à Kazan. Le prix « Meilleur de la nation » pour le Canada a été décerné à Jack Dupuis, de Val-Alain, Qc pour sa performance au concours Mécanique de machinerie lourde. La liste complète des médaillés et des lauréats au sein d'Équipe Canada WorldSkills 2019 au 45e Mondial des métiers est présentée ci-dessous.



« Nous sommes très fiers des membres d'Équipe Canada WorldSkills 2019, qui en raison du dévouement, du travail assidu et de la passion dont ils ont fait preuve ont pu participer au 45e Mondial des métiers. Ces jeunes très talentueux représentent l'avenir de la main-d'oeuvre spécialisée dans les métiers et la technologie. Nous savons que les compétences et l'expérience acquises à cette rencontre ainsi que leur participation aux activités préparatoires les positionnent avantageusement sur le marché de l'emploi au Canada », a dit Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.



Il s'agissait de la 15e participation du Canada au Mondial des métiers. Équipe Canada WorldSkills 2019 est composée de 32 champions ? 7 jeunes femmes et 25 jeunes hommes ? des quatre coins du Canada, âgés de 18 à 24 ans. Ils étaient inscrits à 29 des 56 domaines de compétition du Mondial, regroupés en six secteurs : technologie de la construction et du bâtiment, arts de la création et mode, technologie de l'information et de la communication, technologie de la fabrication et ingénierie, services sociaux et personnels, transport et logistique. Leur biographie et leur cheminement sont présentés à www.skillscompetencescanada.com .

Voué à l'excellence en matière de formation professionnelle et technique, le Mondial des métiers, qui se tient tous les deux ans, est la plus importante rencontre du genre. Il témoigne des normes établies en matière de compétences spécialisées à l'échelle internationale. En 2019, c'est dans la ville de Kazan que s'est déroulé le Mondial, du 22 au 27 août, au Centre d'exposition international Kazan Expo, qui a accueilli environ 250?000 visiteurs. Plus de 1300 concurrents et concurrentes des quelque 60 pays et régions membres de WorldSkills ont participé aux épreuves du Mondial.



Les événements de ce genre constituent une excellente façon de promouvoir et d'acquérir les compétences requises dans les importantes professions des métiers spécialisés et des technologies. La demande de main-d'oeuvre dans ces domaines spécialisés demeure très élevée, au Canada et partout dans le monde. Selon un récent rapport publié par Statistique Canada, dans le premier trimestre de 2019 le nombre d'emplois dans les métiers visés par le Sceau rouge a augmenté de 14 %, ce qui représente 60?170 postes à pourvoir depuis l'année dernière. Le programme Sceau rouge, qui constitue la norme d'excellence nationale, est reconnu par les employeurs comme une indication qu'un compagnon ou une compagne répond à une norme commune de connaissances et d'expérience dans son métier.



Le prochain Mondial des métiers aura lieu à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2021.



RÉSULTATS D'ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2019

Nom du concurrent/de la concurrente : Domaine Médaille ou Médaillon d'excellence Ville d'origine, Province/Territoire Jack Dupuis Mécanique de machinerie lourde

Médaille d'argent Val-Alain, Qc

Bogdan Malynovskyy et Mateusz Cwalinski

Mécatronique Médaillon d'excellence Thornhill, Ont. et Mississauga, Ont.

Raoul Surprenant Définition de produit industriel Médaillon d'excellence Montréal, Qc

Adam Sebastian

Soudage Médaillon d'excellence Regina, Sask. Grégoire Michetti Entretien d'aéronefs Médaillon d'excellence Baie-d'Urfe, Qc

Karim Ait-Allaoua et Herman Muller Robotique mobile Médaillon d'excellence Regina, Sask. et White City, Sask. Taylor Desjardins Ébénisterie Médaillon d'excellence Calgary, Alb.

Marie-Soleil Perreault Soins de beauté Médaillon d'excellence Granby, Qc

Lisa Aernoudts

Mode et création Médaillon d'excellence Montréal, Qc

Clarissa Roque Pâtissier/confiseur Médaillon d'excellence Richmond, C.-B. Pascal Doiron Technologie automobile Médaillon d'excellence Dieppe, N.-B.

Leah Patitucci

Cuisinier Médaillon d'excellence Vancouver, C.-B.

Zachary Walsh Réfrigération et climatisation Médaillon d'excellence Cambridge, N.-É.

Joseph Thoong Arts graphiques Médaillon d'excellence Courtenay, C.-B.

Jake Doan Mécanicien-monteur industriel Médaillon d'excellence Oakville, Ont.



Au sujet de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays. Cliquez ici pour obtenir de l'information sur le 45e Mondial des métiers.



