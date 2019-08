Andersen Global annonce un accord aux Pays-Bas





Andersen Global et le cabinet Taxture, basé à Amsterdam, ont conclu un accord de collaboration qui apporte une nouvelle preuve de la puissance de la croissance continue de l'association mondiale dans toute l'Europe.

Fondé il y a dix ans par des partenaires de grands cabinets juridiques et de cabinets comptables faisant partie de « Big Four », Taxture compte 45 professionnels qui fournissent des services de conseil fiscal et de conformité fiscale à des clients nationaux et internationaux. En outre, le cabinet propose des services juridiques et notariaux à ses clients.

« J'ai démarré ma carrière il y a 20 ans chez Arthur Andersen. Par conséquent, mes valeurs en matière de transparence et de gérance correspondaient déjà bien aux valeurs fondamentales d'Andersen Global », a déclaré Ferruh Tarik Tigli, directeur général de Taxture. « C'est notre volonté de nous concentrer sur le principe d'un service à la clientèle sur mesure et sur l'expertise qui nous démarque de la concurrence. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Andersen Global pour continuer à fournir un service homogène et de haute qualité aux Pays-Bas et dans le reste du monde. »

« Il a fallu relativement peu de temps pour que Ferruh et son équipe se distinguent comme les responsables d'un cabinet de premier plan aux Pays-Bas, et la clé de leur succès réside dans les valeurs fondamentales que la plupart des gens associent au nom d'Andersen », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC. « Leur pratique de conseil haut de gamme s'intègre parfaitement au sein d'une organisation mondiale, et ceci va nous permettre de proposer une large gamme de services à l'international. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l'association Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 147 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

