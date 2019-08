Les Aliments Greenleaf, EFS, leader des protéines d'origine végétale, nomme Adam Grogan chef de l'exploitation





CHICAGO, le 27 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le leader des protéines d'origine végétale, les Aliments Greenleaf, EFS, a nommé Adam Grogan chef de l'exploitation, nomination qui entre en vigueur le 9 septembre 2019. Monsieur Grogan est actuellement vice-président principal, Marketing, innovation, recherche et développement au sein de la société mère de Greenleaf dont le siège social se trouve à Toronto, les Aliments Maple Leaf, Inc. (TSX : MFI), où il s'est distingué en qualité de spécialiste de marketing de marques, d'innovateur et de leader opérationnel de grande envergure.

Cette nomination survient à un moment où les Aliments Greenleaf, EFS, se concentre sur la croissance de ses activités dans le domaine des protéines d'origine végétale et sur la construction de la plus grande usine de produits de protéines végétales de l'Amérique du Nord à Shelbyville, Indiana, afin de répondre à la demande de ses produits novateurs.

« Adam apporte sa formidable expertise commerciale, son expérience opérationnelle solide et son leadership à ce nouveau rôle. De plus, ses connaissances et ses compétences technologiques seront d'une très grande valeur pour Greenleaf, dont les affaires en plein essor se trouvent à un point déterminant critique, affirme Dan Curtin, président des Aliments Greenleaf, EFS. La passion d'Adam et sa capacité de fournir des percées innovatrices, ainsi que son alignement sur notre mission aux objectifs bien définis, nous permettront également de bien servir nos clients, étant donné qu'ils recherchent des choix délicieux et nutritifs tant à l'échelle nationale que mondiale. Je suis enchanté à la perspective de m'associer avec Adam alors que nous nous concentrerons sur la croissance et l'expansion rapide de nos entreprises Lightlife et Field Roast. »

Au cours de ses 20 années chez les Aliments Maple Leaf, M. Grogan a fait ses preuves à des postes clés de l'entreprise, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des catégories, la gestion des marques et le développement des affaires. Avant le poste qu'il occupe actuellement, il a été vice-président et directeur général des Ventes au détail pour les Aliments de consommation Maple Leaf, où il avait la responsabilité de diriger la vente au détail interfonctionnelle de l'entreprise et les efforts de développement des affaires auprès des clients au Canada et aux États-Unis, pour les gammes de produits de marques au détail et de marques maisons pour Maple Leaf.

M. Grogan est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York. En 2013, il a remporté le prix Generation Next qui reconnaît les dirigeants âgés de moins de 40 ans ayant innové et contribué de manière remarquable à l'industrie alimentaire canadienne.

Une recherche est actuellement en cours pour trouver le successeur de M. Grogan chez les Aliments Maple Leaf.

À propos des Aliments Greenleaf, EFS

Les Aliments Greenleaf Inc., EFS s'est engagée à façonner l'avenir des aliments d'origine végétale. Établie en 2018, l'entreprise offre un éventail de marques phares de protéines d'origine végétale, notamment Lightlife® et Field Roast Grain Meat Co.MC. Le siège social de l'entreprise est à Chicago et elle est une filiale indépendante en propriété exclusive des Aliments Maple Leaf Inc.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 16:30 et diffusé par :