Topcon lance le Maestro2 avec OCTA automatisé





Topcon se réjouit d'annoncer le lancement de la caméra de fond de l'oeil/OCT automatisée Maestro2, désormais avec OCTA. En tablant sur l'incroyable succès de son prédécesseur, l'OCT-1 3D Maestro, le nouveau Maestro2 augmente encore plus l'utilité clinique de sa plateforme d'intermodalité.1

Le Maestro2 est un système OCT entièrement automatisé qui peut réaliser une photographie du fond de l'oeil aux couleurs réalistes, non mydriatique, à haute résolution, un OCT, et un OCTA sur simple pression d'un bouton. Ce système multimodal offre désormais également le Hood Report pour l'analyse de la structure/fonction du glaucome. Il est également caractérisé par son écran tactile intuitif rotatif à 360°, son faible encombrement et sa conception compacte.

Introduit pour la première fois au secteur en 2014, l'angiographie OCT, avec sa présentation du réseau vasculaire de la rétine, est de plus en plus utilisée dans le domaine clinique. Elle est devenue une aide précieuse dans la détection et la surveillance de pathologies rétiniennes clés telles que la néovascularisation choroïdienne, la rétinopathie diabétique, les micro-anévrismes, et bien plus. La solution OCTA de Topcon, à la fois pour ses modèles SS-OCT et SD-OCT, confirme son engagement dans cette technologie à travers ses plateformes pour une utilisation par de multiples spécialistes et généralistes en soins oculaires.

Outre son extrême facilité d'emploi, le Maestro2 est doté d'une multitude de fonctionnalités cliniques. Il est équipé du logiciel de capture IMAGEnet 6 assurant une visualisation dynamique des données d'imagerie et OCT. Par ailleurs, l'enregistrement PinPointtm exclusif de Topcon apparie des zones spécifiées dans les balayages OCT et OCTA sur l'image en couleur du fond de l'oeil. La nouvelle fonctionnalité de balayage de suivi du Maestro2 numérise exactement le même emplacement à chaque visite du patient, ce qui est utile pour les visites de suivi et pour la surveillance des maladies dans le temps. Un portefeuille étendu de rapports pour la macula, le segment antérieur et le glaucome permet au praticien d'accéder à des données diagnostiques avancées.

John Trefethen, vice-président en charge du marketing mondial et de la conception de produits chez Topcon, a déclaré, « Le Maestro2 est l'apogée de nos efforts visant à fournir un système OCT puissant offrant non seulement une qualité d'image exceptionnelle et des capacités diagnostiques avancées telles que l'OCTA, mais aussi des améliorations du workflow des praticiens, une analyse détaillée des images et des fonctions de rapport, ainsi que des capacités de gestion des données. Avec l'ajout d'une OCTA entièrement automatisée, le Maestro2 est réellement le système OCT le plus complet sur le marché, et nous sommes ravis d'offrir cette technologie innovante aux spécialistes des soins oculaires du monde entier. »

Pour en savoir plus sur le Maestro2, veuillez consulter notre page Web à l'adresse www.topconmaestro.com.

À propos de Topcon

Topcon est un fabricant de dispositifs diagnostiques complets dans la communauté mondiale des soins oculaires. La société a introduit les premiers systèmes commerciaux de tomographie par cohérence optique du Domaine spectral (Spectral Domain ou SD) à l'arrière de l'oeil et de Source à balayage (Swept Source ou SS) multimodal au monde, qui ont stimulé l'innovation en soins oculaires.

Plus récemment, afin de développer les solutions les plus efficaces, pragmatiques et avant-gardistes, Topcon a formé une nouvelle division stratégique, Topcon Healthcare Solutions, dont le principal objectif est de créer des solutions logicielles de classe mondiale pour le secteur des soins oculaires et au-delà. Les produits de la société permettent la collecte et la visualisation d'une large gamme de données d'imagerie et cliniques tout en fournissant des capacités d'analyses quantitatives et cliniques.

Le logiciel de Topcon permet aux cliniciens d'accéder à des données d'examen de patients générées par des OCT, des champs visuels, des caméras de fond d'oeil, ainsi que d'autres dispositifs Topcon et tiers. Topcon exploite son nouveau système de gestion de données appelé Topcon Harmony, dans lequel les praticiens accèdent aux informations DICOM et non DICOM stockées dans un environnement central basé dans le cloud. Par ailleurs, Topcon fournit désormais un service intégré qui connecte les praticiens à un réseau étendu de services de lecture facilitant la prise en charge de pathologies oculaires qui menacent la vue.

1. Maestro2 et l'angiographie OCT ne sont pas en vente dans tous les pays. Veuillez contacter votre distributeur local pour en savoir plus sur leur disponibilité dans votre pays.

2. Topcon Harmony se connecte à plus de 200 appareils ophtalmiques différents. Veuillez contacter votre représentant de commerce local pour en savoir plus sur la compatibilité.

