GlobalLogic nomme le visionnaire des technologies d'entreprise George H. Schmidt en tant que conseiller auprès du conseil d'administration

GlobalLogic Inc., un leader de l'ingénierie des produits numériques, a annoncé aujourd'hui que George H. Schmidt rejoignait la société en tant que conseiller auprès de son conseil d'administration avec effet immédiat. M. Schmidt a récemment quitté son poste de directeur principal des services financiers chez Accenture Switzerland où il a passé 16 ans, afin de fonder le cabinet de private equity et de conseil en gestion SeeCap Advisory AG. Il s'appuiera sur sa vaste expérience professionnelle, allant de la prestation de services de conseil à un rôle d'influenceur faisant avancer les technologies transformatrices sur le marché des services financiers et autres secteurs, pour renforcer le développement de la stratégie de croissance de la société, spécifiquement pour les marchés européens.

« GlobalLogic continue d'attirer des leaders d'exception qui ont une compréhension approfondie des tendances technologiques qui impactent l'entreprise aujourd'hui », a confié Shashank Samant, PDG de GlobalLogic. « La riche expérience que George a acquise à des fonctions exécutives et entrepreneuriales où il a allié méthodologies de processus intelligents et technologies de pointe pour créer des marchés et des opportunités dans toute l'Europe, trouve très bien sa place dans nos ambitions de croissance en Europe. Nous sommes heureux à l'idée qu'il va contribuer à notre évolution et impatients de voir émerger de nombreux succès de sa vaste expérience en développement et direction d'entreprises et de ses capacités visionnaires dans le domaine de la transformation numérique. »

L'historique professionnel de M. Schmidt, après un début de carrière chez UBS, illustre un large éventail allant de l'entrepreneuriat au leadership opérationnel, en passant par les technologies de l'information. Après avoir vendu sa start-up Nexpert à Systor, il a conduit Systor à devenir leader régional en services d'intégration système en tant que PDG de l'entreprise. M. Schmidt a ensuite exercé les fonctions de PDG d'European Webgroup, un cabinet multirégional d'investissement et gestion Internet. Ses intérêts professionnels l'ont conduit chez Accenture en qualité de directeur principal de l'unité Services financiers en Suisse. Tout au long de sa carrière, M. Schmidt a également siégé à divers conseils d'administration soutenant des entreprises novatrices dans les domaines des logiciels et des produits technologiques grand public et a bâti des écosystèmes dans le domaine de la technologie financière. Sa carrière a été animée par sa volonté d'établir un pont entre la Silicon Valley et l'Europe. George est titulaire d'un MBA de l'école de management Chicago Booth de l'Université de Chicago et d'un diplôme de l'Université de St. Gallen (HSG) en Suisse

« GlobalLogic est une société de services jouissant d'une position unique et capable de transformer les entreprises par le biais des technologies logicielles et numériques. Elle offre, au bon moment, la bonne expertise technologique et en conception ainsi que la bonne échelle en ingénierie, à l'heure où les entreprises dans tous les secteurs verticaux cherchent des moyens d'évoluer en faisant appel à la technologie numérique », a déclaré M. Schmidt. « Les opportunités qui se présentent pour GlobalLogic sont passionnantes et j'ai hâte d'aider la société à les concrétiser. »

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic est un leader en ingénierie de produits numériques. Nous aidons nos clients à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise sectorielle verticale, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Ayant son siège social dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa profonde expertise ses clients des secteurs des communications, de l'automobile, de la santé, de la technologie, des médias, du divertissement, de la fabrication et des semi-conducteurs. www.globallogic.com

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

