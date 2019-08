Tout au long du mois de septembre - Toys"R"Us Canada célèbre la fête de sa mascotte Geoffrey la girafe avec d'importants concours et un nombre inégalé d'événements en magasin





TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - L'entreprise canadienne Toys"R"Us Canada a le plaisir d'offrir au public l'occasion de prolonger l'été et d'associer la rentrée scolaire à un joyeux événement en organisant tout au long du mois de septembre plus de 600 surprises en magasin ainsi que le plus important concours dans l'histoire récente de la marque, offrant des prix d'une valeur de plus de 100 000 $. Parmi les fabuleux prix de ce concours qui débutera le 5 septembre, un véhicule Dodge Grand Caravan SXT 2019, trois voyages en famille, trois fêtes d'anniversaire surprises et 45 sprints de magasinage de 45 secondes.

Le samedi 7 septembre, les clients recevront en magasin des ballons, des cadeaux-souvenirs et des biscuits tandis que tous les samedis et dimanches du mois de septembre dans chacun des 83 établissements du Toys"R"Us du Canada, ils profiteront d'animations organisées avec le concours des grands fabricants de jouets et d'articles pour bébés, notamment Mattel, Hasbro, Lego, MGA, Evenflo et Graco. Ces entreprises font équipe avec Toys"R"Us Canada pour présenter des événements inusités comme le LOL Unboxing Day & Dance Party, les tournois de toupies Beyblade et un concours de design d'accessoires de Barbie.

« Bonne fête à l'ambassadeur du jeu au Canada! s'exclame Frank Juhasz, vice-président, marketing et innovation omnicanal pour Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada. Tout en célébrant ce mois-ci l'importance du jeu avec nos clients, partenaires et membres de l'équipe, nous sommes tournés vers un avenir que nous continuerons à enrichir de moments mémorables pour les familles canadiennes. »

Parmi les concours, tous réservés aux membres du Club "R", quelque 45 sprints de magasinage auront lieu ? un concept unique né dans le cadre du partenariat de longue date entre Toys"R"Us Canada et la Fondation pour l'enfance Starlight.

« Starlight est particulièrement fière de collaborer avec Toys"R"Us Canada depuis 22 ans, affirme Brian Bringolf, directeur général de la Fondation pour l'enfance Starlight Canada. Geoffrey n'avait que 13 ans lorsque nous avons fait sa connaissance! À l'instar de nombre de ses collègues chez Toys"R"Us Canada, Geoffrey a contribué à offrir des moments mémorables à des enfants de partout au Canada. Plusieurs de nos programmes destinés aux enfants gravement malades et à leur famille, comme les marathons de magasinage, ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans Toys"R"Us Canada et Geoffrey. Au nom de notre organisation et des milliers d'enfants que nous aidons, nous souhaitons de tout coeur bonne fête à Geoffrey. »

Toys"R"Us Canada invite les clients à s'inscrire au Club "R" afin de profiter d'offres et de promotions exclusives, de nouveaux produits en primeur, d'invitations à des événements en magasin et de participations à des concours. L'adhésion est gratuite.

Tous les détails des festivités du mois de septembre et de l'adhésion au Club "R" sont disponibles sur toysrus.ca ou sur les pages sociales de l'entreprise sur Facebook, Instagram et Twitter.

- BONNE FÊTE GEOFFREY! -

À propos de Toys" R "Us Canada ltée

Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé au Canada depuis 1984. Dans ses 83 magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, l'entreprise propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. Fidèle à son engagement à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et de leurs familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant le mieux-être d'enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.

SOURCE Toys "R" Us (Canada) Ltd.

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 15:49 et diffusé par :