SHARP expose le plus grand affichage LC8K au monde à l'IFA2019





Dans le cadre de l'IFA2019, qui se tiendra du 6 au 11 septembre à Berlin, Sharp Corporation (TOKYO : 6753) dévoilera le plus grand moniteur de visualisation à cristaux liquides, au monde. À côté des caméras et des caméscopes proconsommateurs, l'énorme écran de 120 pouces fera partie d'une exposition de l'Écosystème 8K+5G révolutionnaire de Sharp, incluant également des applications de technologie 8K dans des domaines tels que la science médicale et les arts. Les participants découvriront en outre la gamme IAdO des solutions de vie intelligente, de Sharp, notamment les dernières mises à jour de RoBoHoN, le téléphone portable robotique unique en son genre, de la société.

Étendant sa solide feuille de route en matière d'innovations dans le domaine de la technologie et des produits 8K, l'IFA2019 verra Sharp proposer une évolution de son Écosystème 8K+5G, leader du secteur, qui exploite les possibilités offertes par la capacité massive de transfert de données à grande vitesse, de la technologie mobile 5G. Outre le lancement d'un service 5G prenant en charge les exigences de l'imagerie UHD 8K en termes de données, le cadre complet promet de transformer la vie des consommateurs dans divers domaines, de la production et transmission vidéo aux applications médicales et éducatives.

« Depuis son lancement du tout premier affichage 8K au monde, en 2011, Sharp a continué de développer des produits 8K dans le domaine BtoC ; mais, grâce aux avances des technologies de communication et d'imagerie, nous sommes également aujourd'hui en mesure d'offrir une nouvelle valeur dans le domaine BtoB », a déclaré Kazuhiro Kitamura, président de l'unité commerciale, Global TV Systems BU, et directeur de l'activité Europe. « Actuellement, nous entretenons des partenariats avec d'autres entreprises pour réaliser des tests de vérification dans divers domaines. En travaillant en parallèle avec la technologie d'autres entreprises, au lieu de promouvoir nos propres produits 8K indépendamment, nous pouvons faciliter des percées et cultiver l'Écosystème 8K+5G dans une gamme croissante de disciplines. Plus les partenaires que nous accueillons à bord avec leurs propres avances technologiques révolutionnaires sont nombreux, plus nous sommes en mesure de relever ensemble les défis visant à enrichir la société et la vie des gens. »

L'un des domaines particuliers dans lesquels Sharp place de grands espoirs est l'apprentissage. La société exposera à l'IFA2019 un 8K Viewer destiné aux musées et aux écoles. Ce Viewer, combiné à la connectivité 5G, permet d'afficher des chefs-d'oeuvre artistiques avec bien plus de détail et de résolution que ce qui peut être observé à l'oeil nu, et offre de nouvelles possibilités pour la visualisation à distance. Le potentiel de telles avances dans les domaines de l'éducation et de la restauration d'oeuvres d'art est immense.

Les affichages exposés à l'IFA 2019 n'offrent qu'un échantillonnage partiel des multiples façons dont Sharp continue de changer le monde via la 8K, la 5G et l'IAdO.

À propos de Sharp

Sharp Corporation est un développeur mondial de produits et de technologies de base innovants, jouant un rôle clé dans l'avenir de l'électronique. Sharp s'est donné comme vision commerciale de « Changer le monde avec la 8K et l'IAdO ». La technologie 8K crée des images qui révèlent un monde au-delà de notre réalité quotidienne et qui donnent naissance à des découvertes nouvelles et fascinantes. L'IAdO connecte les personnes et la société grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie IdO. À l'origine d'innombrables innovations, Sharp va continuer à l'avenir à révolutionner le monde grâce à ces idées. Sharp Corporation emploie 52 564 personnes dans le monde (au 30 juin 2019) et a déclaré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 2,4 billions JPY pour l'exercice clos le 31 mars 2019.

