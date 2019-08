Annonce - De nouvelles fiches d'activités aident à engager la conversation sur la protection de la vie privée avec les enfants





GATINEAU, QC, le 27 août 2019 /CNW/ - Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, en collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux, a produit une nouvelle série de fiches d'activités pour les jeunes Canadiens. Visuellement attrayantes et faciles à comprendre, elles les aideront à comprendre diverses questions relatives à la protection de la vie privée.

Il est important que les jeunes deviennent des citoyens ayant de bonnes connaissances numériques, pouvant profiter des avantages qu'offrent les activités en ligne. Il nous faut inculquer aux jeunes les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent naviguer dans le monde virtuel et participer à la vie numérique tout en protégeant leur vie privée.

Comme les enfants utilisent l'Internet plus tôt que jamais, les parents et les tuteurs devraient commencer à leur parler du monde numérique et de la protection de la vie privée en ligne beaucoup plus tôt qu'auparavant.

Serpents et échelles de la protection de la vie privée est une version réinterprétée du classique jeu pour enfants qui aide les joueurs à apprendre comment faire des choix intelligents en matière de confidentialité en grimpant dans une échelle lorsqu'ils prennent une bonne décision ou en glissant sur un serpent parce qu'ils ont partagé un mot de passe avec un ami, par exemple.

est une version réinterprétée du classique jeu pour enfants qui aide les joueurs à apprendre comment faire des choix intelligents en matière de confidentialité en grimpant dans une échelle lorsqu'ils prennent une bonne décision ou en glissant sur un serpent parce qu'ils ont partagé un mot de passe avec un ami, par exemple. Point à point permet aux enfants de compléter l'image d'une famille avec une liste des règles qu'ils peuvent utiliser à la maison pour protéger leur vie privée en ligne.

permet aux enfants de compléter l'image d'une famille avec une liste des règles qu'ils peuvent utiliser à la maison pour protéger leur vie privée en ligne. Apprendre à créer un mot de passe / Illustration de la tablette met les enfants au défi de créer leur propre mot de passe de qualité de huit caractères en remplissant les espaces vides. Ils doivent également dessiner un cadenas sur une tablette, représentant comment le mot de passe protège un appareil électronique.

met les enfants au défi de créer leur propre mot de passe de qualité de huit caractères en remplissant les espaces vides. Ils doivent également dessiner un cadenas sur une tablette, représentant comment le mot de passe protège un appareil électronique. Mot caché initie les enfants au vocabulaire de la protection de la vie privée en leur demandant de parcourir un casse-tête pour trouver des mots tels que « publier », « cliquer » et « empreinte ».

Pour télécharger les fiches d'activités ou pour plus d'activités et d'information, visitez viepriveedesjeunes.ca. Des copies papier peuvent être obtenues en envoyant un courriel à publications@priv.gc.ca .

