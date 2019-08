La Première Nation des Ojibwas de Batchewana profitera de l'amélioration d'une de ses routes





PREMIÈRE NATION DES OJIBWAS DE BATCHEWANA, ON, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les collectivités des Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure de transport, tout en bonifiant la qualité de vie de ces dernières et en prenant des mesures pour favoriser leur croissance.

Aujourd'hui, Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, agissant au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et le chef Dean Sayers ont annoncé un financement pour améliorer une route du territoire de la Première Nation des Ojibwas de Batchewana.

Dans le cadre du projet, on reconstruira 2,5 kilomètres de route, on améliorera les intersections et l'on remplacera des ponceaux. Les travaux amélioreront aussi la sécurité, l'état des routes pour tous les usagers, y compris les automobilistes, les piétons et les cyclistes, et l'accès à Sault Ste. Marie, ce qui continuera à soutenir le développement économique de la municipalité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars par l'intermédiaire du volet « Infrastructures des collectivités rurales et du Nord » dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 438 000 $, et la Première Nation des Ojibwas de Batchewana investit quant à elle plus de 1,4 million dans ce projet.

Citations

« L'amélioration de l'infrastructure de transport aide à faire en sorte que les personnes et les biens circulent bien. Cet important projet exécuté pour la Première Nation des Ojibwas de Batchewana améliorera la sécurité routière des automobilistes, des piétons et des cyclistes et l'accès à Sault Ste. Marie.

Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Notre Première Nation a investi d'importantes ressources pour améliorer des routes, des intersections et des ponceaux dans l'ensemble de nos collectivités, et nous sommes ravis que le gouvernement du Canada reconnaisse la valeur de cet investissement et contribue au projet. Notre population bénéficiera de déplacements plus sécuritaires et aura un meilleur accès aux services essentiels, ce qui améliorera leur qualité de vie en général. »

Dean Sayers, chef de la Première Nation des Ojibways de Batchewana

Les faits en bref

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans des projets de transport en commun, dans des infrastructures vertes, dans des infrastructures sociales, dans des voies commerciales et de transport et dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans des projets de transport en commun, dans des infrastructures vertes, dans des infrastructures sociales, dans des voies commerciales et de transport et dans les collectivités rurales et du Nord du . Deux milliards de dollars serviront à étayer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et du Nord comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, la contribution fédérale accordée aux collectivités autochtones peut atteindre 75 % du total des coûts admissibles.

Quatre milliards serviront à financer des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Plus de 10,1 milliards sont investis pour appuyer des projets dans les domaines du commerce et du transport; cinq de ces 10 milliards de dollars seront investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans les régions rurales de tout le pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans les régions rurales de tout le pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 15:15 et diffusé par :