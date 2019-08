Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soutient la création à Ottawa de logements sûrs et abordables pour les aînés





OTTAWA, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement abordable pour aînés à Ottawa.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et deputée d`Òttawa-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'un représentant de la Ville d'Ottawa

Date : 28 août 2019 Heure : 14 h 30 Endroit : 567, rue Cambridge Sud Ottawa (Ontario)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 14:57 et diffusé par :