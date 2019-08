Le 5e cancer le plus courant au Canada classé au 21e rang au niveau du financement de la recherche - Aidez-nous dès aujourd'hui et ravivez l'espoir des Canadiens touchés par le cancer de la vessie





TORONTO, 27 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, ce sont près de 9 000 Canadiens qui recevront un diagnostic de cancer de la vessie1. Bien qu'il s'agisse du 5e cancer le plus courant au Canada et pourtant, de nombreux Canadiens n'en ont jamais entendu parler et la recherche sur cette maladie est loin derrière en comparaison avec la plupart des autres cancers. En effet, le cancer de la vessie est récemment passé du 19e au 21e rang en termes de financement de la recherche. Nous travaillons fort pour changer cette situation.



En septembre, Cancer de la vessie Canada orchestrera la 10e Marche annuelle de sensibilisation. Des marches sont organisées par des équipes de bénévoles de patients atteints du cancer de la vessie, de survivants, de proches et d'autres Canadiens passionnés par la cause dans plus de 20 communautés à travers le Canada.

L'an dernier, cela a permis d'amasser presque 600 000 $ à l'échelle nationale. Les fonds ont été destinés à accomplir la mission de Cancer de la vessie Canada pour venir en aide aux patients et aux personnes qui les soutiennent dans leurs épreuves quotidiennes avec la maladie, accroître la sensibilisation auprès du grand public et de la communauté médicale au cancer de la vessie et financer la recherche pour le diagnostic et le traitement du cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie.

Même s'il n'est que très peu connu, le cancer de la vessie est un enjeu crucial pour tous les Canadiens. Voici quelques faits :

Le cancer de la vessie est le 5 e cancer le plus courant au Canada.

cancer le plus courant au Canada. Le cancer de la vessie est le cancer le plus coûteux à traiter sur une base individuelle, à cause de son taux de récurrence de près de 60 - 70 %.

Jusqu'à très récemment, les traitements pour le cancer de la vessie n'ont connu aucune avancée significative. Les mêmes méthodes de diagnostic et de traitement sont employées depuis des décennies. Près de 25% des fonds amassés par Cancer de la vessie Canada sont destinés à financer la recherche sur la vessie.

Il est temps de remédier à la situation pour les 80 000 Canadiens touchés

S'impliquer dans la lutte contre cancer de la vessie est simple : les gens de tous les âges peuvent s'inscrire afin de se joindre à une marche dans leur région au CVCmarche.ca . L'inscription est gratuite et les participants reçoivent un chandail souvenir de l'événement.

À l'occasion du 10e anniversaire de Cancer de la vessie Canada, les participants à la marche seront encouragés à prendre des photos ou des vidéos au kiosque #facedecitron et à les partager sur les médias sociaux. Joignez-vous au mouvement #facedecitron : une importante campagne de sensibilisation.



Aidez-nous dès aujourd'hui !

Rejoignez-nous en septembre dans la lutte contre le cancer de la vessie.

1 Société canadienne du cancer 2017





Communication avec les médias

Marie-Laurence Paré, Responsable des programmes, Québec

info@cancerdelavessiecanada.org

4936 Yonge St., Suite 1000, Toronto, ON M2N 6S3

1-866-674-8889 / Direct line : 514 379-6288

cancerdelavessiecanada.org

Au sujet de Cancer de la vessie Canada

Fondé en 2009 par un groupe de survivants au cancer de la vessie, Cancer de la vessie Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré. Soutenu par un Conseil médical consultatif et un Conseil de recherche médical qui sont constitués des meilleurs chercheurs du Canada, Cancer de la vessie Canada vise à venir en aide aux patients et aux personnes qui les soutiennent dans leurs épreuves quotidiennes avec la maladie, accroître la sensibilisation auprès du grand public et de la communauté médicale à la cause du cancer de la vessie et financer la recherche pour le diagnostic et le traitement du cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie.

Depuis la création de la marche en 2010, les participants à la Marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada ont amassé plus de 3,5 millions de dollars grâce à des événements tenus dans des villes à travers le pays. Pour avoir de plus amples renseignements, veuillez visiter le CancerdelavessieCanada.org .

Cancer de la vessie Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré, No 836126060 RR0001.





