Avis aux médias - Les ministres Simon Jolin-Barrette et Jean Boulet feront une annonce concernant le déploiement des services d'immigration partout au Québec





QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette, accompagné du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse. Celle-ci aura pour sujet le déploiement régional du MIDI ainsi que la mise en place des services de proximité qui s'adressent aux entreprises québécoises et aux partenaires régionaux.

Date : 28 août 2019



Heure : 9 h 30



Lieu : Bureau de Services Québec de Trois-Rivières 225, rue des Forges, bureau 300 Trois-Rivières (Québec) G9A 2G7

