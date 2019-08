La Film and TV Design Week 2019 s'est tenue à Qingdao, cité du cinéma reconnue par l'UNESCO





QINGDAO, Chine, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Qingdao, ville côtière de l'est de la Chine et plus grande ville de la province du Shandong, a organisé l'édition 2019 de la Film and TV Design Week (Semaine du design cinématographique et télévisuel) au Qingdao Mangrove Holiday World. Cette première Semaine du design de Qingdao a rassemblé plus de 400 professionnels de la production cinématographique et du design télévisuel chinois, notamment des concepteurs, des universitaires, des entrepreneurs et des médias.

Qingdao a été invitée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à rejoindre son Réseau des villes créatives en tant que « Ville du film ». L'événement mettra davantage en avant son rôle privilégié dans le domaine de la conception cinématographique et télévisuelle ainsi que sa vocation à former un pôle de l'industrie du divertissement moderne composé d'investisseurs, de producteurs, de distributeurs et d'exploitants de salles de cinéma en explorant la chaîne opérationnelle de l'industrie.

Zhou An, qui dirige le nouveau district de la côte ouest de Qingdao, a déclaré que la « Semaine du design » insufflerait vitalité et innovation au cinéma, au design et à la mode, entre autres industries, et favoriserait ainsi l'intégration de l'ensemble de la chaîne de l'industrie pour un développement durable de l'industrie du divertissement à Qingdao.

La Global Entertainment Intellectual Property (IP) Developers Conference

La Global Entertainment Intellectual Property (IP) Developers Conference (Conférence mondiale des développeurs de propriété intellectuelle (PI) du divertissement), à laquelle participent des développeurs et concepteurs de films de PI de pointe, est l'un des moments forts de la Semaine du design. Les sujets abordés couvrent l'ensemble de la chaîne opérationnelle de l'écosystème et de la dynamique du marché chinois de la propriété intellectuelle, ainsi que la possibilité d'introduire de nouveaux modèles commerciaux tels que les alliances de développeurs, les banques de droits d'auteur, la commercialisation du design artistique ainsi que la recherche et le développement d'accessoires originaux.

Alors que le marché du divertissement chinois entre dans l'âge d'or de la propriété intellectuelle, les influenceurs de l'industrie présents à la conférence se sont demandé comment raconter l'histoire de la Chine en s'inspirant de la vitalité croissante de la propriété intellectuelle, du développement de la propriété intellectuelle du divertissement, de la tendance de transformation et du partage d'expériences réussies dans le but de favoriser une expansion transfrontalière.

« La Semaine du design peut attirer davantage de talents du secteur de la propriété intellectuelle à Qingdao en créant un pôle de divertissement local à perspective mondiale. », a déclaré Judy Zhu, directrice adjointe du Comité du design cinématographique et télévisuel de Qingdao. « En intégrant des entreprises à fort potentiel, ainsi que des instituts de recherche, des ressources et des projets, nous pouvons créer un modèle d'industrie du divertissement haut de gamme à Qingdao afin de favoriser la croissance coordonnée de multiples industries. », a-t-elle ajouté.

La conférence a également servi d'écrin au lancement de quelques nouvelles productions, dont le film The Return of the Condor Heroes du réalisateur Tsui Kark, considéré par la critique comme l'un des maîtres du cinéma asiatique.

Un défilé de mode sur le thème du cinéma

L'industrie de la mode entretient des liens étroits avec la Semaine du design comme en témoigne le défilé de mode sur le thème du cinéma inspiré de films et de séries populaires chinois tels que Empresses in the Palace, Ruyi's Royal Love in the Palace et Shadow.

Le défilé de mode a présenté de somptueux costumes recréés à partir d'éléments issus de films et de drames iconiques, et illustré le choc entre art moderne et esthétique traditionnelle. Une exposition de costumes originaux offre une interprétation du mariage du divertissement et de la mode.

À propos de Qingdao

Qingdao, la plus grande ville de la province chinoise du Shandong, est l'un des centres économiques de la mer de Chine orientale. La ville, qui compte plus de 12 millions d'habitants, a établi un partenariat avec 216 pays et régions et plus de 2 100 organisations internationales. La ville dispose de fortes capacités d'innovation dans des domaines tels que les techniques maritimes, la gestion des actifs et l'incubation de marques.

