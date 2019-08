Soirée de prestige : un nouvel événement d'envergure au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu organise la toute première édition de la Soirée de Prestige, le jeudi 24 octobre prochain, à la Corporation du Fort St-Jean, hôte et partenaire majeur de l'événement. Lors de cet événement unique, le whisky et son univers de possibilités en accords gastronomiques seront célébrés. Les profits de cette soirée permettront à la Fondation d'amasser les fonds nécessaires pour le financement de divers projets pédagogiques et parascolaires.

Joignez-vous à monsieur Steve Hétu, directeur général de la Corporation du Fort St-Jean et président d'honneur de la soirée : « Il allait de pair que la Corporation du Fort St-Jean soit l'hôte de cet événement d'envergure. L'éducation et la jeunesse sont des valeurs intrinsèques à notre organisation et il est capital pour nous d'investir et d'appuyer la Fondation. Votre implication lui permettra de maintenir un milieu de vie dynamique favorisant les apprentissages, en plus de l'aider à contribuer à l'amélioration des lieux physiques par l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie, contribuant ainsi à l'essor socio-économique de notre région ».

« Amateurs comme néophytes, c'est un rendez-vous! Joignez-vous à moi pour cette soirée caritative « accord mets fins et whiskys » qui saura indubitablement vous plaire. Réservez vos places en grand nombre! » a aussi ajouté monsieur Hétu.

Chacune de ces dégustations sera dirigée par monsieur Jean-François Pilon, cofondateur de Whisky Montréal, chroniqueur, conférencier et consultant whisky pour Bières et Plaisirs.

Participez, donnez et transformez l'avenir!

Réservez rapidement vos places pour cet événement exclusif qui saura faire la différence chez la relève, les employés et dirigeants de demain. Il est possible de participer à l'événement soit en prenant part à la soirée en tant qu'invité ou en devenant commanditaire et ainsi bénéficier d'une visibilité intéressante pour votre entreprise.

Les profits de cette soirée permettront à la Fondation d'amasser les fonds nécessaires pour le financement de projets notamment les équipes sportives, l'aide financière aux études et la cause de la santé mentale et physique de la population étudiante.

Pour l'achat de billet au coût de 250 $ ou pour de plus amples informations, communiquez avec l'équipe de la Fondation au 450 347-5301, poste 2459, à fondation@cstjean.qc.ca . Faites vite, les places sont limitées.

