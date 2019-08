L'Association québécoise des technologies (AQT) dévoile les 9 entreprises finalistes au concours «PME en lumière 2019 »





MONTRÉAL, 27 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association québécoise des technologies (AQT) est fière de dévoiler les 9 entreprises finalistes de l'édition 2019 du concours «?PME en lumière?», organisée en collaboration avec BDC - la banque des entrepreneurs au Canada, CGI et la Banque Nationale. Depuis déjà près de quatre ans, «?PME en lumière?» souligne et reconnaît les succès d'entreprises technos québécoises, notamment en matière d'engagement, de commercialisation et d'innovation.



Les 9 entreprises finalistes de l'édition 2019 sont : DEVICOM, Devolutions, Gestisoft, HumanWare, Irosoft, Mediaclip, Mingus Software, MXO - Agence Totale et ZEROSPAM.

La PME de l'année 2019 sera couronnée le 16 octobre prochain devant plus de 300 dirigeant(e)s et responsables de la commercialisation de l'industrie, lors de la soirée gala de la 17e édition de l'événement «?Big Bang?» de l'AQT. « Ce concours place sous le feu des projecteurs des entreprises technos qui contribuent non seulement de façon majeure à l'essor de l'économie québécoise, mais qui sont également sources de fierté et d'inspiration pour les autres PME du secteur », souligne Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l'AQT.

S'ajoutant aux données chiffrées de l'AQT (30%) et à la voix d'un jury indépendant, composé de représentants chevronnés des affaires (50%), les participant(e)s au forum Big Bang seront ainsi appelés à voter pour l'entreprise dont les réalisations lui semblent les plus déterminantes. Pour la première fois cette année, le vote des pairs comptera pour 20 % de la note globale de chaque entreprise finaliste. L'intégrité du processus de vote sera assurée par la firme indépendante de sondages, SOM Recherches et Sondages.

POUR FAIRE RAYONNER LES SUCCÈS D'ICI

«?Nous sommes fiers de participer au rayonnement de ces neuf entreprises. Chacune d'elle est à l'origine d'innovations et de succès commerciaux importants, ici tout comme à l'international, mais elles demeurent souvent méconnues, souligne Mme Nicole Martel, présidente de l'AQT. Il y a peu de tribunes pour les valoriser puisqu'elles oeuvrent souvent dans des créneaux pointus. Il est important de leur donner les encouragements et la motivation qui leur permettront de continuer à dynamiser notre économie. »

C'est pourquoi, au cours des prochains mois, l'AQT, BDC, CGI et la Banque Nationale mettront leur expertise en commun afin que chacune des PME finalistes bénéficie d'un rayonnement, non seulement dans l'industrie, mais auprès des décideurs du milieu des affaires.

« La réussite des entrepreneurs est cruciale pour la prospérité du pays; ils sont le moteur de notre économie. PME en lumière donne un élan à des entreprises technos inspirées et inspirantes, que nous sommes fiers de soutenir?» ajoute Stéphanie Bourret, directrice Industrie des Technologies à BDC.

« L'entreprise CGI est fière de s'associer cette année encore au concours PME en lumière et de souligner ainsi le dynamisme et la vitalité des PME de l'industrie des technologies du Québec. » a déclaré Michael Godin, vice-président principal, CGI.

« La Banque Nationale a été fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Il est donc tout à fait naturel pour nous d'être partenaire de cette initiative. C'est une occasion unique de mettre en valeur les entreprises qui font du Québec un joueur de calibre mondial dans le secteur des technologies », souligne Tuyen Vo, directrice générale et chef, Groupe bancaire Technologie et Innovation, Services aux entreprises à la Banque Nationale.

L'Association québécoise des technologies (AQT), l'incontournable réseau d'affaires technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble leur permettant ainsi d'accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles. L'AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord.





