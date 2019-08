La Première Nation We'koqma'q va moderniser son infrastructure d'alimentation en eau et agrandir l'établissement de pisciculture de truites arc-en-ciel





PREMIÈRE NATION WE'KOQMA'Q, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES MI'KMAQ, NS, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer la modernisation de l'infrastructure et des projets de développement économique locaux qui favorisent l'établissement de communautés plus saines, plus durables.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, s'est rendu dans la Première Nation We'koqma'q où il a annoncé la modernisation de l'infrastructure d'alimentation en eau de la communauté et une aide financière pour l'agrandissement de l'établissement de pisciculture des truites arc-en-ciel.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a investi deux millions pour la modernisation du système d'alimentation en eau de la communauté qui comprend le remplacement de 1 300 mètres de la conduite principale et la conception et construction d'un deuxième puits.

L'agrandissement de l'établissement de pisciculture de truites arc-en-ciel créé des dizaines d'emplois à temps plein, une source de formation en cours d'emploi pour les membres de la communauté, et un accroissement des revenus pour les entreprises locales. SAC a investi près de 426 000 dollars dans le projet, au moyen du Programme de préparation des communautés aux possibilités économiques.

Citations

« L'agrandissement de l'établissement de pisciculture de truites arc-en-ciel et la modernisation du système d'alimentation en eau de la Première Nation We'koqma'q vont produire des avantages économiques et permettre aux membres de la communauté d'avoir de l'eau potable. Nous sommes fiers d'appuyer les communautés et de faire des investissements qui permettront de faire croître leur économie locale et d'améliorer leur qualité de vie. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu le financement de Services aux Autochtones Canada pour les améliorations du réseau d'eau et l'expansion de notre établissement de trutticulture et nous en sommes reconnaissants. La réalisation de ces projets communautaires ne serait pas possible sans l'appui du gouvernement fédéral. Nous remercions le ministre O'Regan d'avoir visité notre collectivité aujourd'hui pour y voir les projets qui ont permis de créer un si grand nombre d'emplois et d'accroître nos revenus autonomes. »

Chef Roderick Googoo

Première Nation We'koqma'q

Faits en bref

La Première Nation We'koqma'q se trouve à Whycocomagh , une localité à environ 50 kilomètres au nord de Port Hawkesbury , en Nouvelle-Écosse. Elle compte une population inscrite totale de 1 018 personnes; environ 901 d'entre elles vivent dans la réserve.

, une localité à environ 50 kilomètres au nord de , en Nouvelle-Écosse. Elle compte une population inscrite totale de 1 018 personnes; environ 901 d'entre elles vivent dans la réserve. Il n'y a actuellement aucun avis sur la qualité de l'eau potable à long terme pour les réseaux publics des réserves au Canada atlantique.

atlantique. Le Programme de préparation des communautés aux possibilités économiques (PPCPE) offre aux communautés des Premières Nations et des Inuits des fonds axés sur les projets pour une gamme d'activités visant à les aider à saisir les possibilités économiques, y compris pour des projets comme des études de faisabilité, des plans d'affaires, la création d'entreprises appartenant à la communauté, et la construction d'infrastructure économique.

