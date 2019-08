Plusieurs collectivités de la Colombie-Britannique auront bientôt accès à des réseaux d'eau potable et d'égouts améliorés





WEST VANCOUVER, BC, le 27 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans des services d'approvisionnement en eau modernes et fiables afin de bâtir des collectivités saines et durables dans lesquelles les familles peuvent prospérer aujourd'hui et pour des années à venir.

Aujourd'hui, Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Sheila Malcolmson, secrétaire parlementaire pour l'Environnement et députée provinciale de Nanaimo, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, ont annoncé le financement de 15 projets visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées pour les résidents de la Colombie-Britannique.

Six projets contribueront à protéger la santé des résidents des petites collectivités, notamment les collectivités des Premières nations, en leur offrant un approvisionnement fiable en eau potable salubre, ce qui, dans certains cas, permettra de mettre fin aux avis concernant la qualité de l'eau potable et réduira la probabilité qu'ils soient émis à l'avenir.

Neuf projets s'inscriront à l'appui de la construction et de la modernisation de réseaux de traitement des eaux usées, afin de satisfaire aux normes réglementaires, de moderniser les services et de venir en aide aux collectivités en croissance. En réduisant les polluants et en améliorant la performance environnementale globale, les nouveaux systèmes et les systèmes améliorés contribueront également à protéger les cours d'eau et les écosystèmes pour les générations futures.

Le gouvernement du Canada investit plus de 100 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes - Programme de la qualité de l'environnement du plan Investir dans le Canada et du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à près de 80 millions de dollars et celle des municipalités, à plus de 60 millions de dollars.

Citations

« Des infrastructures modernes et efficaces de l'eau sont essentielles pour garantir la santé et le bien-être des Canadiens. Ces projets essentiels sont incontournables pour faire en sorte que tous les résidents de la Colombie-Britannique aient accès à de l'eau potable sûre et fiable, peu importe qu'ils vivent dans une grande ville ou dans une collectivité éloignée. Ils témoignent également de notre détermination à protéger nos écosystèmes et à favoriser la croissance économique durable qui permettra à nos enfants et à nos petits-enfants de profiter des magnifiques cours d'eau et des côtes de la Colombie-Britannique pendant des années à venir. »

Pamela Goldsmith-Jones, députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En effectuant cet investissement historique dans les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, nous aidons à fournir les services sur lesquels les gens comptent, tout en aidant à préserver la bonne santé de nos collectivités et de notre environnement. La province oeuvre en partenariat avec le gouvernement fédéral pour investir dans les infrastructures essentielles des collectivités d'une manière qui fonctionne pour les gens qui y vivent, tout en bâtissant un avenir sain et vert pour tous les Britanno-Colombiens. »

Sheila Malcolmson, secrétaire parlementaire pour l'Environnement et députée provinciale de Nanaimo, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le village de Black Tusk a été créé par la province pour loger les résidents qui ont été obligés de déménager parce que leur collectivité a été construite dans une zone géodangereuse. Le remplacement de l'installation vieillissante de traitement des eaux usées est prioritaire pour cette collectivité, et ce financement s'inscrit à l'appui d'un projet qui apporte une solution durable comportant des avantages économiques, sociaux et environnementaux à long terme. Nous sommes reconnaissants de cet appui des gouvernements fédéral et provincial, sans lequel un projet de cette envergure serait trop coûteux à entreprendre. »

Tony Rainbow, président du conseil du district régional de Squamish-Lillooet et directeur de la zone électorale D

« Cet investissement dans le traitement des eaux usées à Tofino, le plus important investissement dans l'infrastructure de l'histoire de la municipalité, nous permet de vraiment nous acquitter de nos responsabilités en tant que citoyens de la réserve de biosphère de l'UNESCO de la baie Clayoquot, une région incroyable qui fournit les assises de nos économies locales et de nos collectivités bien portantes. Ce progrès n'aurait tout simplement pas été possible si tous les ordres de gouvernement n'avaient pas conclu de partenariat et si nous n'avions pas pris en commun l'engagement de respecter et de protéger le magnifique environnement naturel de la Colombie-Britannique. »

Josie Osborne, maire de Tofino

Les faits en bref

En 2018, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique se sont engagés à verser jusqu'à 243 millions de dollars pour un premier appel de demandes dans le cadre du programme Infrastructure verte - Qualité de l'environnement afin de concourir au partage des coûts des projets d'infrastructure dans les collectivités de la province.

Dans le cadre du Programme de la qualité de l'environnement, les financements fédéral et provincial couvrent jusqu'à 73,33 % des coûts admissibles du projet, et jusqu'à 90 % des projets autochtones hors réserve; le reste du financement incombe à la collectivité.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Une part des 26,9 milliards de dollars de cette somme est consacrée à des projets afférents aux infrastructures vertes, dont 5 milliards peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Document d'information

De nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique auront bientôt accès à des réseaux d'eau potable et d'égouts améliorés

Grâce à un financement conjoint dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada et du Nouveau Fonds Chantiers Canada, les gouvernements fédéral et provincial et les administrations municipales appuient l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans 15 collectivités de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 100 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à près de 80 millions de dollars et celle des municipalités, à plus de 60 millions de dollars.

Information sur les projets :

Nom du projet Endroit Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des administrations municipales Modernisation du traitement secondaire des eaux usées et des réseaux d'égouts District de Tofino Construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées et de traitement des effluents par désinfection à l'ultraviolet pour améliorer et protéger le milieu marin local. Le projet desservira le District de Tofino, la Première nation Tla-o-qui-aht et Parcs Canada. 21 963 600 $ 18 301 169 $ 14 959 231 $ Récupération des eaux usées de North Okanagan Canton de Spallumcheen Construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées, d'un système de traitement des boues et d'environ 12 km de stations de pompage principales par gravité et foulantes. Les résidents actuels et futurs de Swan Lake et l'industrie de Spallumcheen, la bande indienne d'Okanagan et le district régional de North Okanagan bénéficieront de ce projet. 13 255 148 $ 11 044 852 $ 12 600 000 $ Projet de traitement des eaux usées consolidé Municipalité de Powell River Construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées consolidée pour remplacer trois systèmes existants. Le projet permettra au centre-ville et aux régions de Wildwood et de Westview de traiter les eaux usées pendant de nombreuses années et desservira la Première nation des Tla'amins. 30 400 000 $ 25 330 800 $ 24 069 200 $ Amélioration de l'installation de traitement d'eau District de Clearwater Construction d'un nouveau bâtiment de prise d'eau et agrandissement des bassins de lagunage du système de traitement des eaux usées afin d'améliorer la capacité de traitement. 988 000 $ 823 251 $ 658 749 $ Amélioration de l'usine de traitement des eaux usées de Montrose Village de Montrose Modernisation de la station de traitement des eaux usées existante afin d'accroître la rétroaction des exploitants, d'améliorer la qualité des effluents et de donner suite aux préoccupations en matière de santé et de sécurité. 1 003 105 $ 835 837 $ 794 209 $ Projet de traitement de l'eau potable et de remplacement de la conduite d'eau sous-marine de Prince Rupert Ville de Prince Rupert Construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau et d'une conduite d'eau sous-marine à travers le chenal Fern afin de fournir de l'eau potable propre et salubre aux résidents et aux visiteurs et de mettre un terme aux avis d'ébullition de l'eau à l'avenir. 12 058 520 $ 10 047 761 $ 8 094 597 $ Village de Houpsitas - Renouvellement de l'infrastructure communautaire Premières nations de Kyuquot / Premières nations Checleseht Deux nouveaux réservoirs d'eau, deux stations de pompage d'eau, une installation de traitement des eaux au chlore et aux ultraviolets, environ 1 250 m de conduite d'eau principale, environ 1 650 m de conduite d'égout sanitaire principale et environ 900 m d'infrastructure de drainage pluvial au profit du village de Houpsitas et des environs. 7 122 468 $ 1 424 493 $ 1 264 664 $ Améliorations de l'usine de traitement des eaux de la ville de Rossland Ville de Rossland Modernisation du système de désinfection et de contrôle de la station de traitement de l'eau et ajout d'une source d'alimentation de secours pour la centrale 1 026 000 $ 854 914 $ 684 086 $ Usine de traitement des eaux du village de Burns Lake Village de Burns Lake Nouveau bâtiment de traitement de l'eau et installation de deux filtres biologiques d'élimination du manganèse et de filtres chimiques d'élimination de l'arsenic. Le projet contribuera à réduire les niveaux de manganèse et d'arsenic dans le réseau hydrographique. 1 920 000 $ 1 599 840 $ 1 280 160 $ Distribution et traitement de l'eau potable de la communauté d'Hagensborg District régional de Central Coast Le projet permettra de mettre un terme à l'avis d'ébullition de l'eau à long terme et de construire un système de traitement de l'eau à double barrière pour l'eau de surface. Il comprend : la construction d'une usine de traitement de l'eau; l'installation d'équipement de filtration, de désinfection aux rayons UV et au chlore, de contrôles et d'équipement; et le raccordement du puits de secours existant à la nouvelle usine de traitement. 2 064 800 $ 1 720 494 $ 1 376 706 $ Jumelage des régions rurales - Phases 2 et 3 Ville d'Osoyoos Environ 9 900 m de conduite principale d'eau, environ 2 300 m de conduite principale d'alimentation en eau et environ 228 services d'approvisionnement en eau afin d'étendre le réseau municipal d'eau potable de la Ville à la région du secteur sud-ouest. 2 308 000 $ 1 923 141 $ 1 538 859 $ Projet d'intégration du traitement des eaux usées du village de Black Tusk District régionale de Squamish-Lillooet Nouveau système de collecte des eaux usées dans le village de Black Tusk. Installation d'environ 2,3 km de conduites de refoulement, installation d'environ 94 stations de relèvement à pompes broyeuses et agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées existante. 2 459 200 $ 2 049 128 $ 1 639 672 $ Modernisation de l'étang d'épuration à haute performance de Cumberland Village de Cumberland Le nouveau système de traitement offrira un niveau de traitement élevé (tertiaire) avec élimination du phosphore afin de protéger les cours d'eau en aval de Maple Creek et de la rivière Trent et restaurera une vieille zone humide pour améliorer le milieu naturel et créer des possibilités de loisirs. 3 880 000 $ 3 233 010 $ 2 586 990 $

Le gouvernement du Canada investit plus de 880 000 $ dans deux projets ci?après dans le cadre du Fonds des petites collectivités (FPC) du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Information sur les projets :

Nom du projet Endroit Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des administrations locales Projet de traitement des eaux usées de la promenade Sinku District du gouvernement indien de Sechelt Construction de 650 m d'égouts collecteurs communautaires et d'un nouveau système à basse pression relié au réseau d'égout existant. 673 773 $ 673 773 $ 673 774 $ Modernisation du traitement de l'eau District de Wells Construction d'un nouveau système de filtration et installation de tuyaux, de vannes et d'instruments pour améliorer le réseau d'eau potable. 213 286 $ 213 286 $ 213 288 $

