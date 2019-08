Le gouvernement du Canada investit près de deux millions de dollars dans la mise au point de cultivars d'avoine





REGINA, le 27 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont annoncé un investissement allant jusqu'à 1 982 915 $ pour la Prairie Oat Growers Association en vue de l'amélioration des variétés d'avoine dans le secteur canadien de l'avoine.

Le projet vise à mettre au point de nouveaux cultivars d'avoine qui seront adaptés à la production dans l'ouest du Canada. Les cultivars mis au point, dont la qualité d'utilisation finale sera déterminée par l'industrie, seront génétiquement résistants aux principales maladies et aux principaux ravageurs de même qu'aux conditions environnementales défavorables et aux conditions climatiques changeantes.

Le projet est financé par l'intermédiaire du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture, qui vise à stimuler la croissance et la rentabilité du secteur en accélérant l'innovation grâce au soutien de la recherche de pointe et des activités scientifiques préalables à la commercialisation.

Citations

« L'industrie canadienne des grains innove constamment pour rester forte et compétitive. En appuyant la recherche de pointe dans le secteur de l'avoine, nous sommes fiers d'aider les producteurs des Prairies à surmonter les défis agronomiques qui les préoccupent aujourd'hui. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La rentabilité de l'industrie de l'avoine profite aux producteurs, aux transformateurs et aux consommateurs, et ce secteur fournit aux producteurs agricoles une espèce cultivée de plus pour la rotation des cultures. Les innovations scientifiques touchant les variétés, telles que la mise au point de cultivars d'avoine présentant des caractères agronomiques améliorés, constituent un moyen important d'assurer la croissance du secteur. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana

« Le travail d'amélioration des variétés réalisé à Brandon dans les installations d'AAC ne serait pas possible sans le soutien financier constant du gouvernement du Canada et des membres de l'industrie, dont AustGrains, Emerson Milling, FP Genetics, General Mills, Grain Millers, POGA, Richardson International et SeCan. Pour que l'avoine demeure une option viable et concurrentielle pour nos producteurs de l'ouest du Canada (et continue de soutenir une importante industrie à valeur ajoutée), il est essentiel de continuer d'investir dans l'amélioration des variétés. L'investissement met en lumière la collaboration de l'industrie de l'avoine et sa volonté de continuer de produire cet aliment sain, sûr et nutritif pour les consommateurs du monde entier. »

- Jenneth Johanson, présidente, Prairie Oat Growers Association (POGA)

Les faits en bref

Le Canada produit environ trois millions de tonnes d'avoine de grande qualité chaque année et est le plus grand exportateur d'avoine dans le monde. L'ouest du Canada produit près de 90 % de l'avoine canadienne.

produit environ trois millions de tonnes d'avoine de grande qualité chaque année et est le plus grand exportateur d'avoine dans le monde. L'ouest du Canada produit près de 90 % de l'avoine canadienne. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Programme Agri-science est une initiative quinquennale d'une valeur de 338 millions de dollars qui vise à appuyer les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation en fonction des priorités de recherche de l'industrie.

Liens connexes

