Jardins de lumière 2019 - Pleins feux sur les jardins culturels d'Espace pour la vie

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Jardin de Chine, le Jardin des Premières-Nations et le Jardin japonais brilleront de mille feux, dans le cadre de l'événement annuel Jardins de lumière, dans l'enceinte du Jardin botanique de Montréal, du 6 septembre au 31 octobre 2019.

Espace pour la vie convie le public à la découverte des richesses culturelles de ces trois jardins le long d'un parcours illuminé dans le cadre de son événement phare de l'automne. Chaque élément du parcours - le design des lanternes, la disposition des éléments éclairés ou l'ambiance créée - puise dans les racines profondes d'une riche culture et est en parfaite symbiose avec celle-ci. Jardins de lumière, en plus de son parcours illuminé, est une authentique porte ouverte sur trois cultures fascinantes et inspirantes.

Au Jardin de Chine

Une rocambolesque histoire baignée de lumière

Laissez-vous porter au fil de l'eau par une fabuleuse histoire de pêche illuminée de lanternes. Au coeur de ce voyage dans la plus pure tradition chinoise surgit l'impressionnant poisson He Luo Yu, bête mythique à une tête et dix corps qui, pour échapper aux pêcheurs, se transforme... en oiseau!

L'exposition Terre de Chine

Un arrêt s'impose dans les pavillons du Jardin de Chine qui accueillent une première exposition permanente, Terre de Chine. Cette exposition tout en beauté et en humanité vous convie à la rencontre de trois familles paysannes chinoises qui vivent au rythme de la terre, qui les nourrit, les relie et exige des trésors d'ingéniosité et de résilience. Cette terre, les paysans y tiennent. C'est une part de leur identité. En dévoilant leurs histoires au gré de photos et d'expériences inédites, cette exposition sous forme de voyage vous amènera à repenser votre propre lien à la terre.

Au Jardin des Premières-Nations

Un pur moment de symbiose avec la nature

Prenez le temps d'admirer l'Arbre sacré, ce peuplier géant qui se couvre de différentes teintes incarnant ainsi le Cercle de la vie. Il représente le parcours initiatique des saisons et des perpétuelles transformations de la nature.

Contes autour du feu et courts-métrages avec Vélo Paradiso

Après avoir contemplé l'Arbre sacré, attardez-vous et prenez le temps de revenir à la source en profitant de la chaleur réconfortante du feu. Les samedis soirs, des conteurs et conteuses autochtones vous offrent leurs histoires dans toute la richesse des traditions orales. Découvrez aussi l'avant-garde du cinéma autochtone grâce à Vélo Paradiso et Wapikoni mobile. Sous le thème La langue des liens et du territoire, voyez l'un des 16 courts-métrages autochtones de partout au Canada qui mettent à l'honneur les langues autochtones et le territoire.

Au Jardin japonais

Une occasion unique de ressourcement

Au Japon, la population accorde une grande importance au cycle des saisons et elle aime prendre le temps d'admirer les changements subtils ou spectaculaires qui se produisent dans la nature. Dans le Jardin japonais où l'automne s'installe tranquillement, une douce mise en lumière révélant les coloris et les textures des végétaux, souligne l'élégance des pavillons et l'harmonie du lieu. Réglez vos pas au rythme des différents tableaux et... savourez le moment.

À l'intérieur du pavillon japonais

Le parcours du Jardin japonais se conclut de belle façon à l'intérieur du pavillon où l'on peut faire l'expérience d'un kotatsu (table chauffante), et découvrir d'autres aspects de la vie au Japon. Des musiciens seront également présents les vendredi et samedi soirs.

Billets à heure fixe

Ayant connu un très grand succès l'an dernier, la formule de réservation de billet à heure fixe est de retour ! Pour profiter pleinement du parcours, vous devrez réserver une heure fixe de visite au moment d'acheter vos billets. Vous pourrez ainsi déambuler librement dans les trois jardins culturels du Jardin botanique.

Étant donné la grande popularité de l'évènement, il est fortement recommandé de réserver ses billets à l'avance pour s'assurer d'obtenir l'heure de visite souhaitée. L'accès au parcours illuminé sera contrôlé afin d'assurer le respect des heures de départ et il sera impossible d'emprunter le parcours sans réservation. Le billet donne aussi accès au Jardin botanique qui peut être visité à n'importe quelle heure au cours de la même journée.

Billetterie et horaire : espacepourlavie.ca/billetterie

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

