Investissement de 250 000 $ pour la création d'un pôle régional en enseignement supérieur dans la région des Laurentides





QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - La création d'un pôle régional en enseignement supérieur dans la région des Laurentides est rendue possible grâce à une aide financière gouvernementale de 250 000 $ accordée au Cégep Lionel Groulx, au Cégep de Saint-Jérôme, à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), par l'entremise de son centre situé à Mont?Laurier.

La ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Pour l'occasion, elle était accompagnée du député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur), M. Youri Chassin.

Ce nouveau pôle régional poursuivra les objectifs suivants :

établir la concertation et la mobilisation entre les deux ordres d'enseignement supérieur au sujet de la pertinence et de la cohérence des parcours d'études;

coconstruire des parcours d'études diversifiés, novateurs et intégrés, qui favorisent l'accessibilité et la diplomation à l'enseignement supérieur;

favoriser la collaboration avec les commissions scolaires, le milieu scolaire, le monde municipal, le milieu culturel et le milieu socio-économique.

Les établissements d'enseignement souhaitent ainsi explorer de nouveaux parcours de formation, mettre en oeuvre des projets pilotes innovants et évaluer les projets réalisés. À terme, les projets ayant démontré une efficacité appréciable pourraient être « transférables » aux établissements du réseau de l'enseignement supérieur de l'extérieur de la région.

Citations :

« Nos jeunes sont le futur du Québec, et évidemment de la belle région des Laurentides. Ils occuperont l'avant-scène de leur développement en devenant des acteurs de changements et de progression. Et pour que cela se produise, ils ont besoin d'outils. Ils doivent pouvoir compter sur les meilleures chances possibles d'atteindre leur plein potentiel. Cela passe par la formation, l'apprentissage et le développement de compétences. L'annonce d'aujourd'hui vient répondre, en partie, à ce besoin, et j'en suis bien heureuse. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le gouvernement du Québec appuie l'initiative du pôle régional en enseignement supérieur dans la région des Laurentides et croit aux retombées positives qui découleront de la mise en commun des ressources régionales. Ce projet permettra de bonifier l'offre de programmes de formation et de favoriser l'obtention de diplômes reconnus sur le marché du travail. Avec la concertation des acteurs du milieu, qui vient mutualiser les ressources, nous améliorons l'accessibilité aux études, toujours au plus grand bénéfice des étudiants et étudiantes. Il est évident que cela sera très positif pour les employeurs de la région. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur)

Faits saillants :

Jusqu'à présent, dans le but de stimuler la concertation des établissements pour apporter une réponse à des problématiques communes, le gouvernement du Québec a soutenu la création de pôles, notamment dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et Estrie.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 13:00 et diffusé par :