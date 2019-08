Invitation aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera un investissement destiné à soutenir le tourisme au Québec





QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, annoncera l'attribution de fonds destinés à renforcer le secteur du tourisme au Québec et à stimuler la croissance économique et la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne.

Date :

Le 28 août 2019

Heure :

11 h

Lieu :

Kiosque des Gouverneurs

Cap Diamant

Plaines d'Abraham

Québec (Québec)



