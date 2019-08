Le rapport de développement durable de Domtar met l'accent sur « Un avenir meilleur ensemble » avec ses parties prenantes





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a dévoilé aujourd'hui son rapport sur le développement durable de 2019 qui décrit en détail les efforts que nous déployons pour bâtir un avenir meilleur ensemble, avec nos parties prenantes ? y compris avec nos clients, nos employés, nos investisseurs, nos collectivités et nos organismes partenaires environnementaux.

Le dernier rapport met en lumière nos progrès et les défis que nous devons relever pour réaliser les objectifs 2020 dans nos trois domaines d'intervention : Responsabilisation pour l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, notamment avec des principes de gestion durable en matière de sylviculture, en vue de préserver la bonne santé des terres sylvicoles; Efficacité de notre fabrication, en vue de minimiser les répercussions indésirables de nos activités sur l'environnement; Engagement avec divers intervenants.

« Nous partageons depuis longtemps les mêmes convictions », affirme John D. Williams, président et directeur général de Domtar. « Nous nous soucions, ainsi que nos investisseurs, de l'efficacité avec laquelle nous utilisons les ressources naturelles dans notre fabrication, de la façon dont nous soutenons nos collectivités, de la façon dont nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre et de la façon dont nous permettons à nos employés de progresser et de travailler en toute sécurité. Nous sommes convaincus qu'en nous souciant de notre environnement, de nos collectivités et de nos employés, nous serons mieux à même de réaliser nos objectifs commerciaux et de dégager des rendements à long terme. »

« Nous estimons que la transparence ? tant au niveau des réalisations que des défis ? sert nos intérêts et ceux du public également », dit M. Williams. « Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque tout est lié. Les intérêts de nos clients, investisseurs, employés et voisins sont plus semblables que différents.

Voici quelques-uns des faits saillants de notre histoire en matière de développement durable, par rapport à notre rendement de 2018 :

38 pour cent de la fibre achetée pour nos usines de pâtes et papiers était certifiée, dont 21 pour cent provenait de sources certifiées (FSC ® ) par le Forest Stewardship Council ® .

) par le Forest Stewardship Council . 19 pour cent de réduction des déchets envoyés à la décharge par les usines de pâtes et papiers depuis 2013, tout en utilisant de façon astucieuse 69 pour cent des sous-produits de fabrication générés.

72 pour cent de l'énergie utilisée dans nos usines de pâtes et papiers provenait de biocombustibles renouvelables et produisait l'équivalent de 72 pour cent de l'électricité utilisée.

15 pour cent de réduction des émissions de gaz à effet de serre produits par les usines de pâtes et papiers depuis 2010;

2 pour cent de réduction de la consommation d'eau dans les usines de pâtes et papiers depuis 2014.

Nous avons terminé l'élaboration de notre modèle du coût intégral de l'eau et commencé à l'utiliser dans l'approbation des projets, en vue de mieux porter les efforts d'économie d'eau et d'énergie.

57 pour cent de réduction du taux des incidents à déclaration obligatoire depuis 2008, pour atteindre 0,74.

Nous avons élargi notre programme d'Ambassadeurs EarthChoice ® à un total de 30 emplacements répartis dans quatre pays, et couvrant 86 pour cent de nos installations.

à un total de 30 emplacements répartis dans quatre pays, et couvrant 86 pour cent de nos installations. 2,5 millions de dollars ont été investis dans nos collectivités, pour l'alphabétisation, la santé et le bien-être, ainsi que le développement durable.

Plus de 13 800 heures consacrées par les employés à des événements organisés au sein de nos collectivités et parrainés par Domtar.

Consulter le rapport intégral ici.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,5 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com

