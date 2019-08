Algo Capital clôture le Fonds de capital de risque Algo VC à 200 millions de dollars





Algo Capital, l'institution financière axée sur l'accélération de l'accès, de l'adoption et de la liquidité de l'Algo, la monnaie numérique native de la blockchain Algorand, a annoncé la clôture de son Fonds Algo VC à 200 M$, dépassant l'objectif initial de 100 M$ qui avait été fixé à la société. Le Fonds investira dans des entreprises de pointe qui s'appuient sur la plateforme technologique Algorand et qui cherchent à accélérer l'utilisation et l'acceptation de l'Algo comme moyen de paiement.

Il est adossé à un groupe d'investisseurs expérimentés dans le secteur financier et de la blockchain en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie et en Europe, notamment Brainchild, NGC Ventures (la branche capital risque de NEO Global), Arrington XRP Capital, Eterna Capital, GSR, Cognitive Blockchain, Rokk3r Inc, Wibson, 11-11 Ventures, DG Ventures, Winslow Strong, Invermaster et bien d'autres.

Fondée et dirigée par David Garcia, un investisseur chevronné dans le secteur de la blockchain, Arul Murugan, un entrepreneur reconverti en CR, et Pablo Yabo, expert en technologie de blockchain, Algo Capital construit des produits financiers modernes pour alimenter l'économie sans frontière d'Algorand. Il s'agit d'une entité indépendante distincte de la Fondation Algorand et d'Algorand LLC, qui a mis au point un protocole de preuve d'enjeux qui est le premier du genre capable de prendre en charge des milliards d'utilisateurs et de transactions sur la blockchain.

En tant que branche capital risque d'Algo Capital, le Fonds Algo VC est basé sur une stratégie d'investissement visant à créer et capturer de la valeur à tous les niveaux de la pile technologique d'Algorand : le protocole de la blockchain, l'infrastructure et les applications construites sur Algorand. En plus de détenir une participation importante dans Algos, le Fonds investit dans des perturbateurs émergents ayant des modèles d'affaires éprouvés, des revenus évolutifs et une trajectoire sans équivoque vers la rentabilité. Les sociétés du portefeuille initial comprennent :

Securitize - la principale plateforme d'émission de jetons de sécurité

Idex - le leader des échanges décentralisés

BlockDaemon - la principale plateforme d'orchestration d'infrastructure et de middleware pour les blockchains

OTCXXN - la principale plateforme d'échange institutionnel et de règlement entre dépositaires

Chacune des sociétés du portefeuille travaille en étroite collaboration avec Algorand pour tirer parti de sa plateforme en termes de rapidité, de sécurité et de développement de fonctionnalités.

" Un élément clé de la thèse d'investissement de NGC Ventures est l'analyse du calibre des équipes de direction, qu'il s'agisse de l'excellence technique, de la rigueur universitaire ou du sens des affaires. Algo Capital est dirigée par des sommités dans les domaines des technologies émergentes, de l'entrepreneuriat et des pratiques d'investissement. Algo Capital possède des talents de classe mondiale et nous avons hâte de voir le succès de son Fonds Algo VC, " a déclaré Roger Lim, associé fondateur chez NGC Ventures.

En vue d'accélérer l'utilisation et l'acceptation de l'Algo comme moyen de paiement, tous les engagements au Fonds Algo VC ont été acceptés en Algos plutôt qu'en dollars américains et l'Algo est la monnaie principale pour tous les appels de capitaux. De plus, une partie des investissements de l'entreprise est constituée en Algos, ce qui permet aux sociétés du portefeuille d'utiliser la monnaie numérique comme moyen de paiement dans le réseau Algorand.

Dans la perspective de la croissance continue du Fonds Algo VC, l'équipe d'Algo Capital explore également la possibilité de créer des co-entreprises avec plusieurs studios et accélérateurs de capital de risque à travers le monde. Ces studios soutiennent chacun des centaines de start-ups en phase de démarrage à travers le monde, et grâce à ces partenariats, Algo Capital apportera d'autres investissements à des entreprises naissantes basées en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie.

" Notre approche d'investissement cible spécifiquement les entreprises qui créent les prochaines grandes applications et solutions d'infrastructure de la blockchain et, par conséquent, contribue à accélérer son adoption et à amener des millions de nouveaux utilisateurs dans le réseau Algorand " , a déclaré Arul Murugan, fondateur et associé directeur, Algo Capital. " C'est ainsi qu'Algo Capital contribue à la croissance et à l'investissement de l'économie sans frontières d'Algorand et permet aux investisseurs du Fonds Algo VC de profiter au maximum de la valeur. "

Pour plus d'informations sur le Fonds Algo VC, visitez le site https://algo.capital.

A propos de Algo Capital

Algo Capital est une institution financière qui se concentre sur le développement de l'économie sans frontières d'Algorand. Dirigée par une équipe d'investisseurs et d'entrepreneurs chevronnés, Algo Capital développe des produits financiers qui accélèrent l'accès, l'adoption et la liquidité de l'Algo, la monnaie numérique native de la blockchain Algorand.

Pour plus d'informations, visitez https://algo.capital/.

