Plan d'électrification et de changements climatiques - Le ministre Benoit Charette donne le coup d'envoi de la tournée de consultation des régions à Saint-Jérôme





SAINT-JÉRÔME, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Le coup d'envoi de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC) a été donné par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, aujourd'hui, à Saint-Jérôme. Il y était accompagné de la ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours.

Le ministre a discuté avec une vingtaine de dirigeants d'entreprises, de représentants d'organisations et d'élus des Laurentides, de Laval et de Lanaudière, qui se sont démarqués par leurs innovations vertes. Dans le cadre de cette demi-journée de travail, les participants ont pu faire part au ministre des idées et des projets qu'ils ont pour stimuler la croissance économique verte dans leurs régions, réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'adaptation aux changements climatiques.

La tournée se poursuit jusqu'au 15 octobre. Quatre ministres y participent, soit les ministres Benoit Charette, Pierre Fitzgibbon, Jonatan Julien et Marie-Eve Proulx, qui se partageront le territoire. Le gouvernement s'est adjoint deux partenaires clés, soit la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). Leurs vocations complémentaires cadrent avec la volonté du gouvernement d'axer son plan sur deux piliers fondamentaux : la lutte contre les changements climatiques, qui comprend la réduction des émissions de GES et l'adaptation aux impacts des changements, ainsi que la prospérité économique.

Rappelons que cette tournée du Québec s'inscrit dans un vaste chantier de consultation et de recherche de solutions qui comprend aussi la création de cinq groupes de travail composés d'experts, de jeunes et de représentants de la société civile ainsi que d'importants travaux interministériels. Le PECC devrait être dévoilé au début de 2020.

Consultation publique en ligne

Question d'élargir encore le débat, tous les groupes ou personnes intéressés à contribuer à la réflexion entourant l'élaboration du PECC peuvent exprimer leurs idées et faire leurs suggestions en participant à la consultation publique en ligne qui vient de s'ouvrir sur la plateforme Web gouvernementale. Il est possible d'y transmettre un mémoire et d'y répondre à un questionnaire.

Citations :

« Je suis ravi de la grande participation des acteurs de la région aujourd'hui. Elle a permis de faire émerger des idées nouvelles et constructives qui seront extrêmement utiles dans le cadre de l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Je suis convaincu qu'à terme, cette tournée des régions aura contribué à déterminer les actions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques et d'appuyer nos entreprises dans leur recherche de compétitivité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir la croissance économique verte en région. Cette tournée est l'occasion de rencontrer les acteurs pour connaître leur avis et pour nous assurer d'arrimer les actions du gouvernement avec leurs besoins réels tout en mettant en oeuvre les meilleures mesures pour les aider et les accompagner dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Je suis fière que ce dialogue s'ouvre dans la région des Laurentides! »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Appuyer le développement des entreprises de l'ensemble des secteurs économiques et des régions fait partie de la mission de la FCCQ. Nous sommes heureux de contribuer à une série de rencontres ministérielles, dont la première a eu lieu aujourd'hui à St-Jérôme, qui nous permettra d'en apprendre énormément sur la capacité d'innovation des entreprises pour contribuer à relever l'important défi de la lutte contre les changements climatiques au cours des prochaines années. Les chambres de commerce sont également conscientes du rôle clé qu'elles peuvent jouer afin d'encourager leurs communautés d'affaires respectives à emboîter le pas en ce sens, saisissant l'opportunité d'en faire un vecteur de développement économique. C'est donc avec fierté que nous serons présents tout au long de ces rencontres pour échanger avec les nombreux acteurs régionaux sur cet important enjeu et contribuer au développement d'une économie plus forte et toujours plus verte pour le Québec. »

Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

« La tournée des régions est le point de départ d'un travail déterminant pour lequel des acteurs clés du milieu environnemental et économique se rassemblent. Je me réjouis de voir tant de mobilisation autour de ce projet commun qu'est l'élaboration d'un Plan d'électrification et de changements climatiques, et suis fier que le RNCREQ soit partenaire de cette tournée qui devra amorcer un virage important dans la lutte contre les changements climatiques au Québec. »

Marc Bureau, président du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec



Faits saillants :

La tournée en quelques chiffres :

4 ministres : MM. Benoit Charette (Environnement et Lutte contre les changements climatiques) Pierre Fitzgibbon (Économie et Innovation), et Jonatan Julien (Énergie et Ressources naturelles) ainsi que M me Marie-Eve Proulx (Ministre déléguée au Développement économique régional)

(Environnement et Lutte contre les changements climatiques) (Économie et Innovation), et (Énergie et Ressources naturelles) ainsi que M Marie-Eve Proulx (Ministre déléguée au Développement économique régional) 2 partenaires-clés (FCCQ et RNCREQ)

10 jours de tournée

13 municipalités visitées

17 régions administratives couvertes

Plus de 250 participants rencontrés

Carboneutralité : les GES liés aux déplacements des participants ainsi que des représentants et employés du gouvernement du Québec seront compensés.

Liens connexes :

Pour connaître les dates et les détails de la tournée : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/calendrier-tournee-PECC.PDF

Pour participer à la consultation publique en ligne :www.quebec.ca/gouv/participation-citoyenne/consultations-publiques/plan-electrification-changements-climatiques

Pour avoir une vue d'ensemble de la démarche d'élaboration du PECC : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF

Sources : Louis-Julien Dufresne Attaché de presse Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques Tél. : 418 521?3911 Lauréanne Fontaine Attachée de presse Cabinet de la ministre responsable

des Affaires autochtones et ministre

responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 558-7701 Joanne Beauvais Directrice des communications Fédération des chambres de commerce

du Québec Tél. : 514 844-9571 Vincent Moreau Directeur général Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec Tél. : 514 861-7022, poste 3523 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 12:10 et diffusé par :