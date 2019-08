Fermeture prolongée de la voie de circulation du barrage Sartigan





SAINT-GEORGES, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée à compter de 7 h le mardi 3 septembre 2019, et ce, jusqu'au lundi 30 septembre 2019, en raison des travaux d'inspection du barrage.

L'utilisation d'une grue pour l'installation de batardeaux temporaires ainsi que le retrait des glissières de sécurité sur la voie de circulation pendant la durée des travaux rendent nécessaire la fermeture complète de la voie de circulation automobile et piétonnière. Dès que les travaux seront terminés, la circulation pourra être rétablie.

