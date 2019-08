BENTELER renforce sa concentration sur l'activité automobile et cède son activité de distribution





- BENTELER prend la décision stratégique de se concentrer davantage sur son coeur de métier, l'automobile, qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires du groupe

- La société vend la division BENTELER Distribution au Van Leeuwen Pipe and Tube Group.

- La vente devrait être finalisée d'ici à la fin de 2019 après approbation des autorités de la concurrence

SALZBURG, Autriche, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- BENTELER a aujourd'hui annoncé, après une analyse approfondie, qu'elle se concentrera davantage sur son coeur de métier, la division Automobile, qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires du groupe et qu'elle cédera sa division BENTELER Distribution au Van Leeuwen Pipe and Tube Group. BENTELER Distribution est un partenaire de distribution international pour les tubes en acier de haute qualité et les services associés, employant près de 1 600 collaborateurs.

Le marché est en constante évolution. La numérisation, les nouvelles technologies et l'évolution des méthodes de production dans l'industrie automobile ont ouvert de nouvelles perspectives à BENTELER. Pour ce faire, la société doit se concentrer activement sur son coeur de métier et réaliser d'importants investissements.

M. Ralf Göttel, P.-D.G. du groupe BENTELER, déclare : « L'amélioration constante de notre rendement, notre portefeuille et nos processus d'affaires fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. Cela nous permet de développer et de produire des solutions sur mesure pour nos clients et de réussir dans un environnement très concurrentiel. Le Van Leeuwen Pipe and Tube Group est un partenaire idéal pour cette transaction et est parfaitement équipé pour reprendre les activités de distribution rentables de BENTELER. »



En tant que partenaire mondial de premier plan dans l'industrie automobile, BENTELER offre une ingénierie de premier ordre ainsi que des capacités de formage et de transformation des métaux. Les clients profitent de ce savoir-faire automobile complet tout au long de la chaîne de valeur, depuis le développement et la production jusqu'à l'assemblage.

Les principales capacités technologiques comprennent la fabrication de tubes, l'extrusion, le formage, l'assemblage, le montage et la logistique. Les produits BENTELER sont présents dans presque toutes les voitures du monde. La gamme s'étend des tubes pour airbags et essieux, par exemple, aux composants et modules pour châssis, carrosseries nues, moteurs et systèmes d'échappement, en passant par les technologies d'avenir modulaires, comme les solutions de systèmes électromobiles.

M. Ralf Göttel : « Nous savons comment former et assembler le métal comme personne d'autre. La décision de nous concentrer sur notre coeur de métier s'appuie sur la stratégie 2025 de notre groupe qui nous permettra de croître de manière rentable et de renforcer notre position concurrentielle. À l'avenir, nous continuerons à développer notre coeur de métier et le compléterons par des solutions pour l'électromobilité telles que le BENTELER Electric Drive System. »

« Aujourd'hui en particulier, il est important pour nous de remercier nos collègues des trois divisions qui se sont engagés et ont travaillé avec succès au développement de BENTELER, faisant de nous ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise familiale d'envergure mondiale qui, avec nos partenaires, développe et produit des solutions sur mesure pour nos clients », conclut M. Ralf Göttel.

Au cours des prochains mois, les deux sociétés s'efforceront de préparer une transition en douceur. La vente devrait être finalisée d'ici à la fin de 2019.

À propos du groupe BENTELER

BENTELER est une entreprise familiale d'envergure mondiale au service de la technique automobile, du secteur de l'énergie et de la construction mécanique. En tant que partenaire stratégiquement innovant, nous concevons, produisons et distribuons des produits, systèmes et services liés à la sécurité.

Notre portefeuille comprend des composants et des modules pour l'industrie automobile, dans les domaines des châssis, carrosseries, moteurs et systèmes d'échappement, ainsi que des solutions système pour véhicules électriques. Nous développons des équipements techniques et des installations pour les principaux équipementiers automobiles et pour l'industrie de transformation du verre.



De plus, sur la base de plus de 140 ans d'expérience dans le domaine de l'acier, nous développons des tubes en acier de qualité avec et sans soudure ? allant du développement des matériaux aux applications des tubes, en passant par la distribution mondiale des tubes et les services associés.

Sous la direction du holding stratégique BENTELER International AG, dont le siège social se trouve à Salzbourg, en Autriche, nos quelque 30 000 collaborateurs répartis sur 141 sites dans 38 pays offrent une compétence de fabrication et de distribution de premier ordre ? et sont tous dédiés à fournir un service d'excellence partout où nos clients en ont besoin. Au cours de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 8,072 milliards d'euros.

BENTELER. La famille des professionnels passionnés. Depuis 1876.

www.benteler.com

À propos de BENTELER Distribution

BENTELER Distribution est le principal partenaire de distribution international pour les tubes en acier de haute qualité et les services associés. Nos clients opèrent dans les secteurs du génie mécanique, de l'automobile, de l'énergie, du bâtiment et de la construction navale. Nous leur proposons des solutions de tubes sur mesure, un traitement complet dès la première étape et des services supplémentaires spécifiques au client ? de l'assistance à la réalisation du projet jusqu'à l'achèvement. Et nous offrons un service rapide et fiable dans le monde entier. Tout cela grâce à plus d'un siècle d'expérience dans le domaine des matériaux, combiné à un réseau mondial de vente et de logistique sur plus de 50 sites dans près de 30 pays.

www.benteler-distribution.com

Van Leeuwen Pipe and Tube Group:

www.vanleeuwen.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966202/BENTELER_Ralf_Goettel.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966200/BENTELER_Automotive.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966201/BENTELER_Electric_Drive_System_2_0.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966203/BENTELER_Tube_manufacturing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/966204/Benteler_Logo.jpg



Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 12:07 et diffusé par :