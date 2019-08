Le Savage X Fenty Show de Rihanna présenté par Amazon Prime Video pour une diffusion exclusive sur le service dans le monde entier, le vendredi 20 septembre





Amazon Prime Video présente le deuxième et très anticipé Savage X Fenty Show annuel, un défilé célébrant la nouvelle collection automne/hiver 2019 de l'icône de la musique et de la mode Rihanna. Cette extraordinaire expérience de la mode aura lieu pendant la semaine de la mode de New York en conjonction avec NYFW : The Shows, et comprendra une combinaison de mannequins, d'acteurs et de danseurs portant les derniers modèles de style sauvage, proposant une nouvelle définition du terme « sexy », à la jonction de l'attitude et de l'individualité. Le Savage X Fenty Show sera diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays et régions du monde entier à partir du Vendredi 20 septembre.

Dans la continuité de l'événement extraordinaire de l'année dernière, le Savage X Fenty Show de cette année hisse la barre encore plus haut. Cette soirée qui comptera une pléiade de stars est destinée à révolutionner la tradition avec une manifestation unique en son genre mêlant musique, mode et culture. Bourré de surprises prometteuses dans les moindres recoins, et notamment avec des performances de certains des artistes musicaux les plus en vogue, le show lance la collection audacieuse et intrépide automne/hiver 2019 de Savage X Fenty.

« Rien ne pourrait me rendre plus enthousiaste que de savoir que tout le monde aura un accès total au Savage X Fenty Show cette année ! Nous nous efforçons de créer une expérience audacieuse, sexy et super énergique pour nos spectateurs, » a déclaré Rihanna.

« Rihanna a conquis les mondes de la musique, du film, de la beauté et de la mode. Elle a réinventé l'idée de ce qu'une lingerie à la mode doit être pour une clientèle internationale. La marque reflète de véritables déclarations valorisantes d'inclusivité, de positivité du corps et de fun ! Le Savage X Fenty Show promet d'offrir une expérience révolutionnaire et véritablement unique et nous sommes ravis de proposer à nos clients internationaux une place exclusive au premier rang, » a commenté Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios.

Faisant suite au show en direct, le Savage X Fenty Show de cette année sera disponible à la diffusion exclusivement sur Amazon Prime Video dans le monde entier, offrant ainsi aux audiences sur place et à la maison un accès au monde de Savage X Fenty, ainsi que l'opportunité de revivre cette expérience maintes et maintes fois. Cette exclusivité Amazon Prime Video présentera également un aperçu unique des coulisses de la réalisation du show.

Le Savage X Fenty Show a été créé sous la direction artistique de Rihanna et de Savage X Fenty, réalisé sous la production exécutive de Rihanna et produit par PRODJECT et le groupe non scripté d'Endeavor Content.

À PROPOS DE SAVAGE X FENTY

L'icône de la musique et de la mode Rihanna embarque pour son nouveau projet : créatrice de lingerie. Inspiré pour créer une ligne de lingerie qui couvre une grande variété de teintes et de formes, Savage X Fenty célèbre l'intrépidité, la confiance et l'inclusivité. En partenariat avec TechStyle Fashion Group, la marque a bouleversé et redéfini le marché avec un niveau de prix accessible et un large choix. « Nous voulons que les gens soient élégants et se sentent bien, » explique Rihanna, qui approche Savage X avec la même mentalité qu'elle accorde à tous ses projets : faire quelque chose de nouveau et de frais dans lequel tout le monde peut s'identifier et avoir confiance. « Nous voulons que vous vous sentiez sexy et que vous vous amusiez dans le processus. » Avec des tailles de soutiens-gorge allant du 32A au 46DDD, et du XS au 3X pour les sous-vêtements et les nuisettes, Savage X Fenty est disponible à l'achat sur www.SavageX.com.

