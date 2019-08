Partenariat entre Custodia et Verint





Custodia Technology, le spécialiste mondial de la conformité financière, et Verint Systems, un fournisseur de solutions d'engagement client, unissent aujourd'hui leurs forces pour créer un nouveau type d'approche du marché reposant sur un partenariat collaboratif. Le nouveau partenariat entre Custodia et Verint vise à constituer le lien manquant pour aider les programmes de conformité à capturer, enregistrer et conserver la gamme complète des interactions via les communications vocales, de données et collaboratives utilisées dans les transactions financières quotidiennes.

Le secteur bancaire et financier fait l'objet d'énormes pressions pour satisfaire les exigences de plus en plus onéreuses des réglementations régionales comme Dodd-Frank, MiFID II et RGPD. Malgré toute la bonne volonté des institutions financières, il reste beaucoup à faire pour que le secteur soit entièrement en conformité.

Une récente demande d'accès à l'information, présentée par le groupe britannique de conseils financiers Bovill, a mis en lumière le fait que même les fournisseurs de services financiers les mieux préparés ont autodéclaré 1 335 notifications de rapports de transactions inexacts, dans le cadre de MiFID II, en 2018. Il ne s'agit probablement que de la partie émergée de l'iceberg car cela représente les autodéclarations faites par des organisations qui, au moins, ont une gouvernance qui a découvert et signalé ces irrégularités en temps opportun.

En tant qu'important fournisseur global de services pour le secteur financier, le nouveau modèle de Custodia est basé sur la fourniture et la prise en charge des meilleures technologies de conformité financière, faisant office d'interface indépendante entre les clients et ses partenaires.

Le statut de partenaire platinum de Custodia avec Verint ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur financier, qui pourra mettre en oeuvre des technologies logicielles de pointe avec le soutien professionnel de Custodia. Chris Hartley, PDG de Custodia Technology, a déclaré : « Le nouveau partenariat avec Verint constitue un jalon pour relever les défis en matière de conformité. Nous sommes en mesure de fournir le service complet que les équipes en charge de la conformité demandaient, afin de réaliser le potentiel de l'excellente offre de Verint. La raison de cela est que, avec notre expertise en matière de conformité financière, nous pouvons recenser les exigences opérationnelles et réglementaires et, conjointement avec nos connaissances, nous pouvons mettre à profit le logiciel de Verint. »

Pour soutenir le partenaire platinum Custodia, John Bourne, vice-président directeur de Verint en charge des canaux et alliances mondiaux, a ajouté : « Verint est fière de faire partie d'un effort commun avec Custodia Technology visant à relever les défis de conformité des secteurs de la banque commerciale, des services financiers et de l'assurance. »

Déployant la nouvelle initiative de partenariat à l'échelle mondiale avec son partenaire associé GCS, Custodia propose sa nouvelle offre indépendante dans toute l'Amérique, dans la zone EMEA et dans la région Asie-Pacifique, où Custodia est déjà présente et en pleine croissance.

