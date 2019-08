Appui de taille pour le démarrage et la croissance d'entreprises de Québec





Le gouvernement du Canada accorde un soutien de 415 000 $ à Entrepreneuriat Laval, EMO3 inc. et Groupe Neuro Solutions

QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'organisme Entrepreneuriat Laval pourra soutenir la création et le démarrage d'entreprises, tandis que les entreprises EMO3 inc. et Groupe Neuro Solutions (9367-7292 Québec inc.) poursuivront leur croissance en bénéficiant d'un appui totalisant 415 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Joël Lightbound. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront à l'organisme et aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 2,5 M$ ainsi que la création de quatre emplois dans la région de Québec.

Entrepreneuriat Laval pourra compter sur une contribution non remboursable de 315 000 $ pour aider les membres de la communauté universitaire sur le campus de l'Université Laval à se lancer en affaires en privilégiant les secteurs des sciences, du génie et des technologies propres. Plus précisément, l'organisme offrira des services adaptés aux personnes désirant démarrer une entreprise (ex. : révision du modèle d'affaires, référencement, aide à la rédaction du plan d'affaires). L'objectif du projet est d'aider le démarrage de 15 entreprises innovantes.

La contribution remboursable de 50 000 $ accordée à EMO3 inc., une entreprise en technologie propre qui propose des systèmes uniques d'assainissement de l'air et de traitement de l'eau, lui permettra d'accentuer ses exportations et de développer sa capacité d'innovation. Les principales activités du projet appuyé par DEC consistent à promouvoir un système de traitement de l'eau aux États-Unis ainsi qu'à améliorer une cellule de production d'ozone. Le projet contribuera à accroître les ventes de l'entreprise et à faire connaître à l'étranger l'expertise canadienne dans le domaine du traitement de l'eau par ozone.

Pour sa part, Groupe Neuro Solutions, une PME qui réunit des experts en santé et en multimédias pour créer des technologies inclusives pour des personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux tels que le TDAH et l'autisme, se voit accorder une contribution remboursable de 50 000 $ pour concrétiser le lancement de ses activités commerciales. La réalisation du projet permettra de propulser la croissance de cette PME innovante de la région de Québec, contribuant à la diversification et à la croissance d'une activité économique régionale dynamique et forte.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises et les organismes du Québec afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« En investissant dans des entreprises et des organismes comme ceux-ci pour leur donner les moyens de pleinement jouer leur rôle d'appui à l'entrepreneuriat ou de commercialiser leurs produits novateurs, nous contribuons à rendre nos régions plus prospères. Le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'innovation, la croissance et la commercialisation à l'international. Je salue le travail et le savoir-faire des équipes d'Entrepreneuriat Laval, d'EMO3 inc. et du Groupe Neuro Solutions. Bon succès! »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité, se faire connaître dans de nouveaux marchés et ainsi créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Le financement accordé aujourd'hui traduit cet engagement de manière concrète en appuyant des entreprises et un organisme dont le succès et le dynamisme rejaillissent sur la région et l'ensemble de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Grâce à cette importante contribution du gouvernement du Canada, Entrepreneuriat Laval continuera d'accompagner les entrepreneures et les entrepreneurs de l'Université Laval afin de favoriser le démarrage d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. L'appui de DEC permet à Entrepreneuriat Laval d'aider les membres de la communauté universitaire à concrétiser leur engagement pour une meilleure société et de réaliser leur projet d'affaires dans une perspective d'entrepreneuriat responsable. »

Simon Chouinard, directeur général, Entrepreneuriat Laval

« L'appui du DEC a aidé EMO3 à terminer son développement technologique afin d'offrir une solution en ozonation la plus performante et robuste sur le marché actuel. Cette solution permet aux utilisateurs industriels de réduire leur dépendance aux produits chimiques, de réduire leur consommation d'eau et surtout d'éviter des rejets toxiques dans l'environnement. Notons que la préoccupation actuelle en gestion d'eau, surtout dans le sud des États-Unis, attire des solutions novatrices comme celle offerte par EMO3. »

Dave Gilbert, président-directeur général, EMO3 inc.

« Comme disait Henry Ford : Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est un succès. Cette philosophie résume bien le Groupe Neuro Solutions, qui invite les utilisateurs à faire partie de son équipe afin de développer des technologies inclusives qui assurent le développement de leur autonomie. »

Annie Martineau, présidente, Groupe Neuro Solutions

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Suivez Entrepreneuriat Laval sur Facebook, LinkedIn, Twitter

Suivez EMO3 inc. sur LinkedIn, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 11:30 et diffusé par :