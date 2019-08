Aidez à rendre la rentrée scolaire plus sécuritaire pour les enfants canadiens





TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - Alors que les familles canadiennes se préparent à la rentrée scolaire, tous les usagers de la route doivent se rappeler que les blessures aux piétons demeurent l'une des principales causes de décès par accident chez les enfants de 14 ans et moins.

Bien qu'il y ait eu une diminution de 43 % du nombre de décès de piétons chez les enfants de moins de 14 ans entre 2007 et 2016, chaque décès demeure une tragédie -- le plus souvent évitable. Les blessures subies par les enfants piétons sont souvent graves. Les enfants peuvent se retrouver avec des incapacités à long terme, des difficultés émotionnelles et des fardeaux financiers qui peuvent durer toute leur vie. C'est en septembre et en octobre que les jeunes piétons sont le plus susceptibles d'être blessés sur nos routes. Bien que la façon la plus efficace de prévenir les blessures graves et les décès soit de construire des routes plus sûres, tous les Canadiens peuvent contribuer à la sécurité routière dans leur vie quotidienne.

«?La première chose que les adultes canadiens peuvent faire pour assurer la sécurité des enfants sur les routes est de ralentir lorsqu'ils conduisent?», déclare Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute, l'organisme de bienfaisance national du Canada voué à la prévention des blessures. «?Un piéton heurté par une voiture roulant à 50 km/h est au moins cinq fois plus susceptible d'être tué qu'un piéton heurté à 30 km/h.?»

Évaluez les compétences dont vos enfants ont besoin pour traverser la route en toute sécurité.



Pour traverser une rue en toute sécurité, les enfants ont besoin de trois compétences importantes :

La capacité de choisir et d'emprunter un passage sécuritaire?;

La capacité d'évaluer correctement la vitesse à laquelle un véhicule s'approche?;

La capacité de juger des écarts entre les véhicules.

Pour décider du moment où votre enfant est prêt à traverser par lui-même, pensez aux rues que votre enfant traversera en route pour l'école et évaluez s'il possède les trois compétences énumérées ci-dessus. S'il ne les possède pas, il devra marcher avec vous ou avec un autre adulte. Les jeunes enfants peuvent naviguer dans une structure de rue simple, mais les compétences pour naviguer dans des environnements plus complexes se développent vers l'âge de 9 à 11 ans.

Donnez l'exemple



Si vous utilisez toujours des passages désignés et respectez les feux de circulation avec votre enfant pendant que vous marchez, attendez-vous à ce qu'il fasse la même chose lorsqu'il traverse la rue de façon autonome.

Expliquez ce qu'il faut faire avant de traverser une rue.

Enseignez à votre enfant à se servir de ses yeux et de ses oreilles. On doit toujours penser, regarder et écouter, même s'il y a un brigadier ou des feux de circulation pour nous aider.

Apprenez à votre enfant à s'arrêter au bord du trottoir, à regarder à gauche, à droite et encore à gauche, et à tendre l'oreille pour entendre les voitures arriver. Lorsque la voie est libre, ou que toutes les voitures ont fait un arrêt complet au passage pour piétons ou à l'intersection, enseignez à votre enfant à traverser la route et à ne pas rebrousser chemin ni courir.

Les enfants ne doivent pas traverser entre des voitures stationnées ou au milieu d'une rue, mais à un coin ou à un passage pour piétons marqué.

De plus, traitez les voies d'accès et les ruelles comme des «?mini-routes?» et surveillez les voitures en mouvement. S'il n'y a pas de trottoir, les enfants devraient marcher à la file indienne, loin de la route, face à la circulation.

Parachute et FedEx Express Canada collaborent à sauver les vies des enfants par leur programme Marche en sécurité, campagne nationale de sensibilisation à la sécurité des piétons visant à alerter les parents et conducteurs tout en encourageant les enfants à marcher en toute sécurité. Marche en sécurité demande aux conducteurs de faire preuve de prudence, de ralentir, de respecter la limite de vitesse dans les zones résidentielles - et de toujours arrêter aux passages pour écoliers. Les parents sont invités à donner l'exemple à leurs enfants et à leur démontrer les pratiques sécuritaires.

«?En tant qu'entreprise mondiale de messageries, FedEx Express recherche la sécurité avant tout, à la fois en milieu de travail et sur la route?», dit Pina Starnino, vice-présidente de l'Exploitation au sol de FedEx Express Canada. «?Pour nous, la sécurité est plus qu'une pratique de travail essentielle?; c'est un engagement envers nos voisins des communautés que nous servons. Nous nous sommes engagés à sauver des vies et à formuler des solutions qui rendent les routes sécuritaires de façon responsable et durable.?»

Un autre moyen efficace d'accroître la sécurité routière locale est de devenir une communauté Voiture Pilote. Dans le cadre du programme Marche en sécurité, les membres de la communauté peuvent s'inscrire pour devenir «?conducteurs de voiture pilote?», s'engager à conduire respectueusement et dans les limites de vitesse -- devenant des «?dos d'âne mobiles?» pour ralentir la circulation, en particulier dans les zones scolaires et partout où passent de nombreux piétons. Pour plus d'informations sur la sécurité des jeunes piétons, comment devenir une communauté de voitures pilote et le programme Marche en sécurité, visitez Parachutecanada.org.

Le programme de sécurité piétonnière Marche en sécurité de Parachute, généreusement financé par FedEx Corp., offre de la formation, des ressources et un soutien pour les parents et les groupes communautaires qui veulent accroître la sécurité de leurs rues.

