Helix : une toute nouvelle expérience technologique fait son entrée dans les foyers québécois

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron dévoile sa nouvelle plateforme technologique qui révolutionne la façon de se divertir et de gérer son domicile : Helix. Dès aujourd'hui, les Québécois pourront s'abonner à cette toute nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée qui s'adapte à leurs habitudes et à leurs besoins. Grâce à sa télécommande vocale, à son Wi-Fi ultra?intelligent et, bientôt, à sa capacité d'intégrer des fonctions de domotique, Helix deviendra sans équivoque le complice des foyers québécois.

Helix, c'est quoi?

Tout votre divertissement au même endroit

À partir d'un seul mot, Helix fait une recherche centralisée et propose des contenus de multiples sources dans un catalogue unifié. Qu'il s'agisse d'enregistrements, de chaînes de télé, de contenu sur demande ou de plateformes de visionnement en ligne -- telles que Club illico ou Netflix -- les consommateurs pourront obtenir rapidement des suggestions de contenu pertinent en fonction de leurs intérêts.

La seule recherche vocale adaptée à la réalité québécoise

La commande vocale est au coeur de l'expérience Helix. Vidéotron a travaillé avec ses équipes et ses partenaires pour lui enseigner le français de partout. De Gatineau à Rivière-du-Loup, en passant par Saguenay et Montréal, Helix vous comprend en français comme en anglais.

Un Wi-Fi ultra-intelligent et bienveillant

Le Wi-Fi ultrarapide, performant et sécuritaire d'Helix offre la possibilité de contrôler facilement son foyer, et ce, peu importe le nombre d'appareils connectés. Grâce à la borne Helix Fi, le réseau Internet de la maison est optimisé en continu afin de toujours offrir les meilleures performances, une sécurité accrue et une couverture supérieure. Le Wi-Fi reconnaît automatiquement les appareils connectés de la maison et effectue des mises à jour proactivement afin de garantir la meilleure expérience de vie connectée.

Deux nouvelles applications mobiles

Vidéotron propose deux nouvelles applications mobiles aux clients abonnés au service Helix :

Helix Fi offre une gestion du réseau Wi-Fi à domicile. Contrôlez les heures d'accès des enfants à Internet ou déconnectez un appareil du réseau facilement et rapidement. De plus, l'application Helix Fi permettra bientôt de contrôler les appareils intelligents de la maison.

offre une gestion du réseau Wi-Fi à domicile. Contrôlez les heures d'accès des enfants à Internet ou déconnectez un appareil du réseau facilement et rapidement. De plus, l'application Helix Fi permettra bientôt de contrôler les appareils intelligents de la maison. Helix permet aux utilisateurs de contrôler leur enregistreur infonuagique à distance, de visionner des chaînes en direct ainsi qu'une foule de contenus sur demande n'importe où, n'importe quand, même dans le train.

Vidéotron, toujours première pour l'expérience client

Vidéotron a la conviction que l'innovation doit se faire de manière continue. C'est pourquoi Helix évoluera au gré des nouvelles technologies et des besoins des consommateurs. De nouvelles fonctionnalités seront intégrées régulièrement afin d'offrir aux utilisateurs de nouvelles applications, une plateforme toujours plus performante et une expérience bonifiée.

Citations

« La volonté d'innover a toujours guidé les actions de Vidéotron, c'est pourquoi nos équipes ont travaillé d'arrache-pied afin d'implanter une toute nouvelle plateforme technologique. Les besoins de nos clients changent et ceux-ci sont plus branchés que jamais. Nous proposons des solutions à leurs besoins évolutifs pour demeurer à l'avant?garde. »

-Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

« C'est un grand jour pour Vidéotron. Il s'agit d'une toute nouvelle expérience de divertissement et, très bientôt, de vie connectée que nous lançons aujourd'hui. Parce que c'est en innovant et en écoutant les besoins des consommateurs que l'on demeure numéro un de l'expérience client, je suis convaincu que les Québécois adopteront rapidement Helix et qu'ils ne pourront plus s'en passer ! »

« Avec Helix, nous offrirons la meilleure technologie, le meilleur contenu et la meilleure expérience client. Helix deviendra un incontournable de notre modèle de convergence sur lequel repose notre succès. »

-Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Pour découvrir l'expérience Helix, visitez videotron.com/helix

Pour accéder au dossier de presse complet et à des images : bit.ly/LancementHelix

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en mode numérique. Au 30 juin 2019, Vidéotron comptait 1 558 400 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 431 000. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 706 900 clients à ses services par modem câble au 30 juin 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 231 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 072 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et au top 100 des meilleurs employeurs à Montréal.

