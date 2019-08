Un plan stratégique novateur pour 2019-2024 pour le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé, en 2018-2019, à la réalisation de son nouveau Plan stratégique 2019-2024 qui a été adopté le 18 juin dernier par le conseil d'administration. Fruit d'un travail de collaboration exemplaire, ce nouveau plan inscrit la population étudiante au coeur de celui-ci et se veut plus concret et ambitieux.

Le cheminement et le développement du Cégep pour les cinq prochaines années seront orientés par ce plan. Les comités de travail, composés des différentes instances du Cégep, ont fait un exercice de réflexion et d'analyse créatif pour sortir des sentiers battus, tout en consolidant les acquis et les expertises. Un bel exemple est la proposition de remplacer le projet éducatif, datant de 1992 et comprenant 32 objectifs, par quatre engagements éducatifs, définis par la communauté collégiale et s'arrimant à ses besoins et ses aspirations.

« Renouveau et avenir : à l'égard de l'année qui commence puisque d'importants défis se présentent à nous avec la première année de mise en oeuvre de notre nouveau plan stratégique et plan de réussite, le troisième dans l'histoire de notre Cégep. Le Cégep est à un tournant. Nous entamons une nouvelle ère, tout en nous appuyant sur des assises solides, construites au fil des années par une communauté en cohérence avec la mission première du Cégep; celle de la réussite éducative de nos étudiantes et étudiants! », a indiqué madame Nathalie Beaudoin, nouvelle directrice générale du Cégep, lors de son discours de la rentrée le 16 août dernier.

Un milieu à taille humaine, une éducation globale, des rêves à portée de main : voilà la vision que porteront les prochaines années du Cégep. Pour consulter le nouveau plan stratégique, visitez le site Web du Cégep au https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-cegep/politiques-et-documents-officiels/plan-strategique.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Bibliothèque)

