Premier Tech forme une coopération stratégique avec Bühler

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 27 août 2019 /CNW/ - Premier Tech est fière d'annoncer la signature d'une coopération stratégique dans le domaine des systèmes d'emballage industriel flexible avec le groupe suisse Bühler. En effet, les deux entreprises travailleront conjointement pour créer un centre de conception et de fabrication en Chine d'ici 2020.

En tant que leaders technologiques - Premier Tech dans le secteur de l'emballage et Bühler dans le traitement du grain et des produits alimentaires - les deux entreprises forment aujourd'hui cette coopération stratégique afin de développer des technologies d'emballage à coût compétitif et adaptées aux exigences du marché actuel. Premier Tech y contribuera de par son expertise de haut niveau en solutions d'emballage et son leadership technologique dans le domaine, tandis que Bulher y apportera ses connaissances en matière de fabrication de haute qualité et de gestion de la chaine d'approvisionnement en Chine, ainsi que son savoir-faire numérique.

« La synergie et la complémentarité des deux entreprises sont idéales! »

-- André Noreau, Président de Premier Tech Systèmes Automatisés

Misant sur ces compétences, la coopération stratégique mènera au développement de solutions d'ensachage et de palettisation automatisées, précises et sécuritaires. En parallèle, les deux entreprises continueront à vendre leurs produits respectifs par le biais de canaux existants.

« Cette coopération stratégique vient consolider notre présence sur les marchés chinois grâce à la création de solutions d'emballage modernes et économiques issues de ce partenariat, ou associées au portfolio technologique de renommée mondiale de CHRONOS dans le secteur des technologies de pesage, d'ensachage et de palettisation », explique André Noreau.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au coeur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis plus de 95 ans, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 500 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de près de 900 millions de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

