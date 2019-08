Lien cyclable sur le pont Monseigneur-Langlois - Le gouvernement du Québec lance un appel d'offres pour un nouvel aménagement





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid, est fier de confirmer qu'une nouvelle étape vient d'être franchie en vue d'offrir un lien cyclable interrives entre Salaberry-de-Valleyfield et Coteau-du-Lac pendant la période de travaux prévue au cours des prochaines années sur les installations hydroélectriques dans ce secteur du fleuve Saint?Laurent.

En effet, un appel d'offres a été lancé afin de permettre le rehaussement des dispositifs de sécurité sur le pont Monseigneur-Langlois dans le cadre de l'aménagement d'une bande cyclable du côté sud de la structure. Cette étape s'inscrit dans une démarche qui sera terminée pour l'été 2020.

Au cours des prochains jours, des panneaux seront également installés afin de sensibiliser les usagers au partage de la route entre les automobilistes et les cyclistes.

Citations

« Je me réjouis de l'avancement de cet important dossier pour la région. Ce nouvel aménagement, qui sera en place pendant toute la durée des travaux sur les barrages hydroélectriques, permettra la continuité d'un lien cyclable notable pour les citoyennes et citoyens de la région et pour les touristes lors de la haute saison. Il permettra également de maintenir un transport actif efficace et sécuritaire pour les cyclistes, ce qui est au coeur des priorités de votre gouvernement. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui représente une excellente nouvelle pour la qualité des déplacements des familles, des cyclistes et des touristes de la région. Je tiens également à saluer le leadership de mon collègue Claude Reid dans ce dossier ainsi que tout le travail qui a été accompli par le ministère des Transports, les municipalités, les municipalités régionales de comté et Hydro-Québec afin d'arriver à une entente. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 10:08 et diffusé par :