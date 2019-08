Invitation aux médias - Élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Le ministre Charette tiendra un point de presse à la suite du premier atelier de travail de la tournée de consultation des régions à Saint-Jérôme

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, informe les représentants des médias qu'il tiendra un point de presse à la suite du premier atelier de travail avec des...

Les investissements dans les infrastructures vertes et récréatives aident à créer des collectivités dynamiques et saines pour les résidents et leur famille. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard reconnaissent que les...