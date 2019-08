XM Cyber choisie pour le programme suisse d'innovation Kickstart





Le leader de la simulation de violation et d'attaque se joint à d'autres startups d'excellence afin de promouvoir l'innovation technologique en Suisse

HERZLIYA, Israël, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- XM Cyber , leader aux multiples récompenses de la simulation de violation et d'attaque (BAS, 'breach and attack simulation') a annoncé aujourd'hui que la Société est l'une des six jeunes entreprises et équipes d'innovation sélectionnées pour se rallier au programme Kickstart de la Suisse, initiative d'accélération conçue pour aider les startups à percer sur le marché suisse et européen. XM Cyber rejoindra à Zurich d'autres sociétés sur les marchés verticaux comprenant la cybersécurité, la finance et les soins de santé afin d'accélérer la croissance technologique en comblant le vide entre jeunes pousses et organisations déjà établies.

En tant que membre du programme, XM Cyber s'engagera aux côtés de plusieurs partenaires de Kickstart, notamment Swisscom, AXA, PwC, le Crédit Suisse et Coca-Cola pour contribuer aux efforts du paysage technologique de la Suisse et construire avec ces sociétés des partenariats significatifs à long terme.

« Être sélectionné et participer à un programme aussi prestigieux souligne combien la cybersécurité est importante et vitale pour la croissance de l'innovation technologique en Suisse, » a commenté Noam Erez, PDG de XM Cyber. « Nous sommes honorés et très enthousiastes à la perspective de collaborer avec certaines des organisations du pays parmi les plus disruptives et les plus proéminentes. Le fait que nous ayons été choisis dans un domaine aussi concurrentiel que la cybersécurité est un véritable témoignage de la force et de la technologie de l'équipe de XM Cyber. »

La cérémonie d'ouverture du programme Kickstart aura lieu en Suisse le 6 septembre, accompagnée d'un 'sprint de collaboration' de six semaines du 30 septembre au 8 novembre. Kickstart non seulement fournira à XM Cyber un espace de travail, mais couvrira aussi ses dépenses de prospection de clientèle. XM Cyber a hâte de mettre à profit ces ressources et possibilités de tissage de réseaux pour pénétrer sur le marché suisse.

« Pour être sélectionnés et participer à Kickstart, les candidats doivent faire preuve de la technologie appropriée et d'un puissant modèle d'entreprise, avec une feuille de route claire et une dynamique de marché existante, » a fait remarquer Fabian Wabbel, responsable des marchés verticaux de la cybersécurité chez Kickstart. « XM Cyber répond à toutes ces qualifications et nous sommes impatients de voir comment elle va collaborer et innover avec nos partenaires. »

Pour en apprendre davantage sur XM Cyber, visiter https://xmcyber.com/

À propos de XM® Cyber

XM Cyber fournit la première plateforme entièrement automatisée de simulation de violation et d'attaque (BAS) permettant en permanence d'exposer les vecteurs d'attaques à partir de leur point d'intrusion dans tout point de bien critique organisationnel. Cette boucle continue de remise en cause automatisée de style 'red teaming' est complétée de mesures correctives prioritaires à mettre en pratique sur les lacunes de sécurité. En effet, HaXM® de XM Cyber fonctionne comme équipe violette automatisée, laquelle combine de façon fluide des processus d'équipe rouge et d'équipe bleue assurant que les sociétés aient toujours une longueur d'avance sur l'attaque. XM Cyber a déjà reçu 16 prix de l'industrie, dont une reconnaissance en tant que « Pionnier technologique » par le Forum économique mondial. Les clients de XM Cyber comprennent des institutions financières de premier plan, des organisations d'infrastructures essentielles et des fabricants couvrant l'ensemble de l'Amérique du Nord, de l'Europe et d'Israël.

XM Cyber a été fondée par des dirigeants du plus haut niveau venus du secteur israélien du renseignement. Ils apportent aujourd'hui une expérience avérée dans le domaine de la cybersécurité à la fois offensive et défensive. Le siège de la Société se trouve en Israël et elle possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Pour en savoir plus : www.xmcyber.com

Suivre XM Cyber : Twitter | LinkedIn | YouTube

À propos de Kickstart

Kickstart comble le fossé entre les startups, les entreprises, les villes, les fondations et les universités dans le but d'accélérer l'innovation technologique profonde. Chaque année, Kickstart rassemble en Suisse novateurs et entrepreneurs dans une collaboration d'acteurs clés pour une validation de concepts, de projets pilotes et autres partenariats de l'innovation. Le programme est gratuit (sans frais, sans fonds propres) pour des entreprises choisies de la croissance et il assure un accès exceptionnel aux dirigeants et preneurs de décision des partenaires de Kickstart.

Kickstart résulte d'un essaimage d'Impact Hub Zürich et résulte d'une initiative de digitalswitzerland en 2015. En 2019, Kickstart organise six marchés verticaux (technologies de l'éducation et apprentissage, technologies financières et biens numériques, technologies de l'alimentation et de la vente au détail, villes intelligentes et technologies, technologies de la santé, cybersécurité) de concert avec des organisations partenaires de premier plan : AXA, Coop, Migros and Swisscom de même que le Crédit Suisse, la ville de Zurich, ETH Zürich, Gebert-Rüf-Stiftung, la Fondation Mercator Suisse, Stäubli, Swisslinx et l'université de Zurich.

Relation avec les médias

Fusion PR (pour XM Cyber)

Mark Prindle

courriel : mark.prindle@fusionpr.com

téléphone : +1(646)-452-7109

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 10:00 et diffusé par :