Ecolog International et Dynology Corporation ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération dans les secteurs de la défense et de l'énergie





Les parties fournissent des services numériques intégrés et des solutions de cybersécurité au secteur de la défense et aux infrastructures énergétiques

Les parties unissent leurs efforts dans la région des Balkans

DUBAÏ, ÉAU, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Ecolog International, un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de services, de technologie, de logistique et de solutions environnementales, et Dynology Corporation, un des principaux fournisseurs de services de technologie de l'information et de solutions de cybersécurité, ont signé un protocole d'entente stratégique visant à renforcer leur coopération, afin de fournir des solutions numériques et de cybersécurité intégrées pour le secteur de la défense et pour les infrastructures énergétiques en Macédoine et dans les Balkans.

Selon les termes du protocole d'accord, les parties collaboreront pour fournir des solutions de sécurité intégrées, des services de cybersécurité et des programmes de mise en oeuvre de bout en bout axés sur l'identification, l'allègement et l'amélioration des infrastructures dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des hydrocarbures.

Ali Vezvaei, président-directeur général d'Ecolog International, a déclaré : « Dans un monde d'interconnexion et d'intégration, à la complexité et aux conflits sans cesse croissants, la protection des infrastructures critiques dans les secteurs de la défense et de l'énergie est primordiale pour les nations. Nous sommes ravis d'accroître notre coopération avec Dynology Corporation, afin d'aider nos clients à faire face à ce risque de manière intégrée et durable. »

John Lord, président de Dynology Corporation, a ajouté : « Après avoir servi le département américain de la Défense et le secteur commercial pendant de nombreuses années, Dynology Corporation s'est engagée à contribuer à la sécurité des infrastructures en général et à la cybersécurité en particulier avec nos clients internationaux. Ainsi, nous sommes très heureux d'établir une entente de collaboration avec Ecolog International. »

À propos de Ecolog International

Ecolog est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées, de chaîne d'approvisionnement et de logistique, de technologie, de construction, de gestion d'infrastructures et de services environnementaux. La société fournit des solutions clés en main et personnalisées pour les gouvernements et la défense, les clients commerciaux des secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des mines et des infrastructures, ainsi qu'aux organisations humanitaires. Constituée il y a plus de vingt ans, la société Ecolog a réalisé plus de 1 100 projets et est active dans 36 pays. Elle s'appuie sur un pool de près de 12 000 personnes engagées dans plus de 150 sites à travers le monde.

À propos de Dynology Corporation

Fondée en 1999, Dynology Corporation dispose d'une équipe de direction expérimentée et d'un personnel motivé qui se concentre sur la résolution de problèmes complexes, tout en élargissant le champ du possible, avec la passion d'améliorer la sécurité nationale et de fournir des technologies de pointe à ses clients fédéraux, commerciaux et internationaux.

À propos de Jones Group International

Axé sur la politique étrangère, la sécurité nationale et la compétitivité mondiale, Jones Group International se distingue par sa capacité à comprendre la dynamique d'un monde en mutation rapide et à comprendre en quoi la complexité de notre époque appelle une interaction plus étroite entre les secteurs public et privé, ainsi que les scènes internationales.Notre capacité à garantir le succès de nos clients repose sur des relations établies de longue date dans le monde entier, un professionnalisme hors pair, une vaste expérience et une capacité éprouvée à naviguer dans les environnements commerciaux, économiques et politiques les plus complexes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/965515/Ecolog_Dynology_MOU.jpg

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 09:51 et diffusé par :