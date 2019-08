Le gouvernement du Canada appuie les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020 à Halifax





Le gouvernement du Canada verse plus de 4 millions de dollars pour aider les jeunes et les athlètes autochtones à renouer avec leur culture traditionnelle

DARTMOUTH, NS, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que le sport et les rencontres sportives jouent un rôle clé dans la promotion de l'unité, du travail d'équipe, du bénévolat et de la culture. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) procurent exactement tous ces avantages aux jeunes Autochtones participants.

M. Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorderait plus de 4 millions de dollars en soutien aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020 à Halifax. De cette somme, Sport Canada, versera jusqu'à concurrence de 3,8 millions de dollars pour la planification et la présentation des JAAN, par l'entremise de son Programme d'accueil. Quant à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), elle fournira 500 000 dollars à même le Fonds pour les expériences canadiennes. M. Fisher a fait cette annonce au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, et de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'APECA.

C'est avec une immense fierté que le gouvernement du Canada appuie les JAAN de 2020 à Halifax. Les Jeux sont déterminants dans le développement des jeunes athlètes autochtones. Ils leur procurent une expérience de compétition et un entrainement sans égal. Cet appui concrétise l'engagement du gouvernement du Canada à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, plus particulièrement à l'appel numéro 88 demandant à tous les ordres de gouvernement de prendre des mesures afin de garantir le développement à long terme des athlètes autochtones et de maintenir leur appui à l'égard des JAAN.

Les Jeux de 2020 seront les premiers à avoir lieu dans le Canada atlantique. Outre les compétitions, les Jeux proposent un programme culturel dynamique, en plus de favoriser les rapprochements entre les jeunes Autochtones du Canada et des États-Unis. Sans conteste, il s'agira d'un vibrant témoignage de l'unité, du patrimoine, de la jeunesse et du sport autochtones.

Citations

«?Notre gouvernement est ravi de soutenir les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020, qui se tiendront à Halifax. Les JAAN jouent un rôle important dans le développement des jeunes athlètes autochtones, car ils leur offrent une précieuse expérience d'entrainement et de compétition. Les Jeux constitueront un événement phare l'an prochain et feront valoir la richesse du sport et de la culture autochtones auprès de toute la population canadienne.?»

-- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

«?Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord sont une formidable occasion pour notre ville et notre province, car ils permettent à tous les Canadiens d'en apprendre plus sur le sport et la culture autochtones. L'économie de notre région tirera avantage de la venue des Jeux, qui contribueront également à resserrer les liens entre les communautés des territoires et des pays participants. Nous sommes fiers de soutenir ces Jeux qui braqueront les projecteurs sur le talent des jeunes athlètes, tout en leur faisant vivre une expérience culturelle exceptionnelle.?»

-- M. Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

«?Les 5 000 participants et participantes qui prendront part aux Jeux sont les véritables gagnants de l'annonce de financement d'aujourd'hui. Nos partenaires gouvernementaux continuent d'appuyer le sport et la culture autochtones alors que le mouvement des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord célèbre 30 ans de succès. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord ont débuté à Edmonton, en Alberta, en 1990 avec environ 3 000 membres issus des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.?»

- George Marshall, président de la Société hôte des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord

Les faits en bref

Les premiers JAAN ont eu lieu en 1990, à Edmonton.

Le 3 mai 2018, le Conseil des JAAN annonçait l'attribution des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020 à la ville de Halifax.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020 auront lieu à Halifax, du 12 au 18 juillet.

Les JAAN ont été fondés afin de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, le renforcement de l'image de soi et la promotion de modèles autochtones par l'entremise du sport et de la culture.

