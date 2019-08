Le Canada se prépare pour la Grande Randonnée Parkinson Canada





TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - En septembre, des familles, des amis et des bénévoles de partout au pays se réuniront pour montrer que rien n'arrête le Canada alors que nous nous dirigeons ensemble vers un monde exempt de la maladie de Parkinson : quoi qu'il arrive.

Le mouvement s'est étendu à plus de 80 localités en quelques décennies et compte désormais des milliers de participants. C'est pourquoi Parkinson Canada a réalisé un nouveau message vidéo (en anglais seulement) sur la campagne de cette année dans lequel nous faisons la connaissance de diverses personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui expriment leur soutien inébranlable à la cause, à l'organisation et à aux autres personnes atteintes.

Mike Zegers, qui apparaît dans la vidéo «?No Matter What?», est un exemple de cet engagement inébranlable. Mike Zegers marche en mémoire de son père. Il dirige l'une des principales équipes de collecte de fonds de Markham et est récemment devenu membre du conseil d'administration de Parkinson Canada. Comme bien d'autres personnes, Mike est inlassable dans sa quête d'une vie meilleure pour les personnes atteintes aujourd'hui et d'un monde exempt de la maladie de Parkinson demain.

«?L'un des voeux les plus chers de mon père était que les générations futures, y compris ses enfants et ses petits?enfants, voient le jour où un remède sera découvert et n'aient pas à faire face aux conséquences débilitantes de la maladie qu'il a vécues, dit-il. Ma contribution à Parkinson Canada par l'intermédiaire de la Grande Randonnée est ma façon de tenter de faire en sorte que ce voeu se réalise.?»

«?Des événements comme la Grande Randonnée Parkinson Canada nous permettent d'offrir des services indispensables au sein de la collectivité et de financer des projets de recherche visant à trouver de meilleurs traitements et, à long terme, un remède, explique Jon Collins, directeur associé, Événements et partenariats, Parkinson Canada. Cet événement est très inspirant pour les membres de notre collectivité. Bien que la maladie de Parkinson apporte son lot de bons et de mauvais jours, nous connaissons de nombreuses personnes atteintes de cette maladie incurable dont la persévérance face aux symptômes est une source de fierté. Lorsque nous nous mobilisons pour la Grande Randonnée, nous montrons que quoi qu'il arrive à l'avenir, nous ne nous arrêterons pas tant qu'il n'y aura pas de remède à la maladie de Parkinson?», affirme Jon Collins.

La maladie de Parkinson touche plus de 100 000 Canadiens, un nombre qui devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, puisque 25 Canadiens sont diagnostiqués chaque jour. Cela signifie que chaque heure, chaque jour, un autre Canadien se fait dire : «?Vous avez la maladie de Parkinson?». Pour les personnes qui ont été diagnostiquées récemment, la Grande Randonnée représente une occasion de rencontrer d'autres personnes atteintes et leur famille et de se créer un réseau de soutien. Grâce à un soutien continu, le financement de la recherche visant à trouver un remède sera accéléré. Depuis 1981, la générosité de donateurs comme les partisans de la Grande Randonnée a permis à Parkinson Canada d'investir près de 29 millions de dollars dans 552 projets de recherche.

«?Nous multiplions les efforts pour aider à trouver des traitements, à trouver un remède et à soutenir les personnes et les familles afin qu'elles puissent avoir une bonne vie malgré la maladie de Parkinson, lance Joyce Gordon, directrice générale de Parkinson Canada. Pour ces personnes, le temps n'est plus à l'attente d'un remède.?»



Participez à la Grande Randonnée Parkinson Canada ou appuyez une personne qui y prendra part. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à www.granderandonneeparkinson.ca ou téléphonez au 800 565-3000.

À propos de Parkinson Canada

Parkinson Canada offre des services et de l'information aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, à leur famille et aux professionnels de la santé qui les traitent. Créé en 1965, l'organisme défend les intérêts de la communauté Parkinson au Canada. Le Programme de recherche de Parkinson Canada finance des projets novateurs qui visent à trouver de meilleurs traitements et un remède. Parkinson Canada est un organisme national de bienfaisance qui poursuit ses activités grâce à la générosité des donateurs. Il est agréé en vertu du Programme de normes d'Imagine Canada. Afin de bien remplir sa mission, Parkinson Canada fait partie d'un grand nombre de coalitions et de partenariats.

À propos de la Grande Randonnée Parkinson Canada

La Grande Randonnée Parkinson Canada permet aux participants de recueillir des fonds et de faire un travail de sensibilisation au nom de tous les Canadiens atteints de la maladie de Parkinson. En 2019, les commanditaires nationaux sont Fermes Burnbrae, Lax-a-Day et Travel Insurance Office Inc. Depuis 1990, la Grande Randonnée a permis de recueillir plus de 40 millions de dollars, qui sont investis dans les collectivités de partout au Canada. Le financement permet d'offrir des services et des activités de sensibilisation et de défense des intérêts aux personnes touchées par la maladie de Parkinson, de l'information et des outils aux professionnels de la santé et un financement pour la recherche. Le Programme de recherche de Parkinson Canada offre des subventions pour la recherche sur la maladie de Parkinson visant à améliorer les traitements, à trouver un remède et à accroître le nombre de spécialistes formés dans le domaine de la maladie de Parkinson au Canada.



