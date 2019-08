Invitation aux médias - Inauguration officielle des parcours et des installations du RTC à YQB





QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Ce mercredi 28 août, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) accueillera le Réseau de transport de la Capitale (RTC) en ses installations. Le président et chef de la direction de YQB, M. Stéphane Poirier et le directeur général du RTC, M. Alain Mercier, invitent les représentants des médias à prendre part à cet événement où les nouveaux parcours et installations du RTC à YQB seront officiellement inaugurés.

Date : Mercredi 28 août 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Zone des arrivées internationales

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

505, rue principale

Québec (Québec)

G2G 0J4

Veuillez confirmer votre présence ou celle de votre personnel désigné par courriel à llapierre@yqb.ca avant le mardi 27 août, à 17 h.

