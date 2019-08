Revitaliser les langues autochtones grâce à une programmation multimédia axée sur les jeunes





Le gouvernement du Canada accorde un financement pour une série documentaire numérique de la Première Nation de Keewaywin

PREMIÈRE NATION DE KEEWAYWIN, ON, le 27 août 2019 /CNW/ - L'honorable Bob Nault, député de Kenora, a annoncé aujourd'hui un financement de 187 896 dollars pour une série documentaire numérique de la Première Nation de Keewaywin. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La Première Nation de Keewaywin s'associera à des cinéastes professionnels pour produire une série numérique multimédia en langue oji-crie. La programmation sera de style documentaire et axée sur les jeunes. Chaque épisode portera sur un aspect différent de la vie au sein de la communauté. La programmation sera diffusée en ligne sur IsumaTV.

Le financement est accordé dans le cadre du Programme des Autochtones, volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord.

Citations

« Notre gouvernement protège et soutient les langues autochtones au Canada en investissant dans les collectivités où ces langues sont parlées et en appuyant des projets qui encouragent les échanges et l'apprentissage chez les peuples autochtones qui les parlent. Grâce à la Loi sur les langues autochtones et à nos programmes de financement, nous prenons des mesures concrètes pour encourager la survie et l'essor des langues autochtones. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En soutenant la programmation multimédia de la Première Nation de Keewaywin, notre gouvernement veut encourager les jeunes de la collectivité à participer activement à l'apprentissage et la transmission de leur langue traditionnelle par un mode non traditionnel. Leurs réalités et leurs récits seront présentés en ligne aux membres de leur communauté et aux personnes vivant à l'extérieur de leur région. »

--L'honorable Bob Nault, député de Kenora

« Notre langue est au coeur de notre identité. Il ne s'agit pas simplement d'une collection de mots différents pour exprimer des idées précises, comme c'est le cas en anglais. Au contraire, notre langue a des façons distinctes de comprendre et de voir la vie et le monde qui sont liées à tous les aspects de notre culture. Il est essentiel de trouver et d'intégrer des façons novatrices d'amener nos jeunes à participer à la revitalisation et à la survie de la langue. La fusion de la tradition et de la technologie est l'une de ces avenues. Merci à Radiodiffusion autochtone dans le Nord pour son soutien financier à notre série multimédia. »

--M. Chris Kakegamic, chef de la Première Nation de Keewaywin

Faits en bref

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones aide les sociétés de radiodiffusion autochtones à produire et à distribuer des émissions de radio et de télévision dans le Nord. Les objectifs sont les suivants :

appuyer la production d'une programmation autochtone variée pertinente au plan culturel;

soutenir la mise en place et le maintien d'installations de production;

assurer la disponibilité d'une programmation radiophonique et télévisuelle significative;

contribuer à la protection et à la mise en valeur des langues et cultures autochtones;

offrir des endroits propices pour articuler des enjeux pertinents aux publics et communautés autochtones.

Les organismes souhaitant présenter une demande doivent être autochtones, sans but lucratif et contrôlés de manière démocratique, ou travailler avec des organismes autochtones qui offrent des services de communications radiodiffusées au nord du 55e parallèle («?ligne Hamelin?»).

