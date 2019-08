New Holland Agriculture fait le lancement de l'un des tirages les plus percutants de l'industrie de tous les temps aux États-Unis et au Canada





NEW HOLLAND, Pa., 27 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est pendant le Farm Progress Show que New Holland, leader en fabrication d'équipement agricole et de construction, fera le lancement du Fabuleux tirage d'équipement de fenaison New Holland, en partenariat avec Farm Journal, leader des médias agricoles. Le concours débute le 27 août 2019. Cette fabuleuse promotion souligne le 125e anniversaire de New Holland qui aura lieu en 2020. La valeur des prix est évaluée à plus de 400 000 $ US et présentant cinq pièces d'équipement de fine pointe, ce sera le tirage d'équipement de fenaison le plus percutant de tous les temps.



Dans le cadre du concours, cinq gagnants seront choisis pour gagner une des cinq pièces d'équipement New Holand pour les fenaisons, incluant: un T6.180 Dynamic Command Transmission tractor édition spéciale Blue Power muni d'un chargeur 855LA (valeur approximative au détail (VAD) 190 285 $ US, 250 490 $ CA); une faucheuse-conditionneuse à disques Discbine® 313 (VAD 47 000 $ US, 61 855 $ CA); un andaineur Rolabar ® 230 (VAD 44 694 $ US, 58 895 $ CA); une presse à balle ronde Roll-Belt tm 560 Specialty Crop Plus (VAD 69 300 $ US, 91 185 $ CA) ou une chargeuse compacte L228 skid steer loader avec grappin, édition spéciale Blue (VAD 64 049 $ US, 84 525 $ CA).

"Notre histoire est riche en solutions pour les producteurs de foin et de fourrage. Pour célébrer les 125 années de New Holland ainsi que notre dévouement envers les entreprises de fenaison, nous sommes heureux de solidifier cet engagement en annonçant le tirage le plus percutant de notre histoire, " explique Brett Davis, vice-président, New Holland, Amérique du Nord. "Nous offrons une gamme de produits axés sur des solutions qui répondent aux besoins de nos clients. Cette initiative repose sur le principe de « mettons-nous au travail » et nous sommes heureux de saisir l'occasion pour redonner à la communauté agricole."

La promotion se déroulera du 27 août 2019 au 1er mars 2020 aux États-Unis et au Canada. Celle-ci choisira cinq gagnants pour les grands prix, un par pièce d'équipement et remettra des plus petits prix tout au long du concours, des jouets agricoles, des pièces cadeaux et diverses marchandises. Seulement les producteurs âgés de plus de 21 ans, qui ont au moins cinquante (50) têtes de bétail en production laitière ou bovine ou ayant récolté au moins cent (100) acres de foin au courant de 2019 sont admissibles.

"La fenaison, c'est la base de toute entreprise de production du bétail et nous sommes heureux que notre équipement offre des solutions qui permettent d'améliorer l'alimentation, l'efficacité et la rentabilité," explique Brett Davis. "Nos innovations dans ce domaine sont axées sur le succès des producteurs bovins, laitiers et de foin commercial que nous servons; que ce soit pour produire des rouleaux plus denses, pour une meilleure alimentation ou pour offrir un équipement plus efficace, pour une utilisation prolongée."

Les producteurs pourront s'inscrire aux expositions agricoles et chez les détaillants locaux New Holland sur le site internet du concours. Les cinq pièces d'équipement seront en démonstration lors du prochain Farm Progress Show, 27 au 29 août 2019, à Decatur, Illinois, au kiosque New Holland New Holland booth .

Règlement du concours

AUCUN ACHAT N'EST NÉCESSAIRE POUR S'INSCRIRE OU POUR GAGNER. UN ACHAT N'AUGMENTE PAS LES CHANCES DE GAGNER. Ouvert aux producteurs commerciaux âgés de plus de 21 ans qui résident aux États-Unis ou au Canada, qui ont au moins cinquante (50) têtes de bétail en production laitière ou bovine ou ayant récolté au moins cent (100) acres de foin au courant de 2019. S'inscrire en remplissant un formulaire d'inscription sur www.newhollandgiveaway.com entre le 27 août 2019 et le 1er mars 2020. La valeur approximative au détail (VAD) des prix dépend du prix assigné pour chacune des dates de tirage. La VAD des prix 1-8: huit boîtes d'items promotionnels (VAD: 125$ US, 165 $ CA chacune); VAD des prix 9-12: quatre coupons pour un baril d'agent de conservation pour le foin (VAD: 200$ US, 265 $ CA chacun); VAD des prix 13-16: quatre testeurs d'humidité (VAD: 200$ US, 265 $ CA chacun); VAD des prix 17-24: huit trousses d'équipement pour fenaison version jouet (VAD: 75$ US, 100 $ CA chacun); VAD des prix 25-29: voir le haut de la présente annonce. Consultez les règles officielles pour tous les détails des prix. Les possibilités de gagner dépendent du nombre d'inscriptions avant chacune des dates de tirage. Pour un exemplaire des règles officielles, visitez

newhollandgiveaway.com . Commanditaire: CNH Industrial America LLC, 500 Diller Avenue, New Holland, PA 17557. Pour consulter tous les détails et règlements du concours et pour s'inscrire pour avoir la chance de gagner, visitez newhollandgiveaway.com .

Au sujet de New Holland

New Holland Agriculture et New Holland Construction vendent et offrent le service d'une gamme innovatrice d'équipement pour l'agriculture et la construction, incluant une gamme complète de tracteurs; équipement pour le foin et les fourrages, pour la récolte et pour la production; chargeurs compacts et chargeurs compacts sur chenilles; chargeurs compacts sur pneus; tracteurs chargeurs rétrocaveurs et mini-excavatrices. Plus de 1000 détaillants New Holland partout en Amérique du Nord offrent la vente, les pièces et le service. Plus d'informations sur New Holand sont offertes sur www.newholland.com .

New Holland est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d'équipement inscrit sur la plateforme d'échanges de la Bourse de New York (NYSE: CNHI) et sur le Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). Plus d'informations au sujet de CNH Industrial sont offertes sur www.cnhindustrial.com .

Pour plus d'informations ou pour planifier une entrevue, communiquez avec:

Melissa Einfrank

New Holland

Melissa.Einfrank@newholland.com | 717-824-0439

Rosie Thoni

AdFarm

Rosie.Thoni@adfarmonline.com | 316-665-0746

